https://ria.ru/20201106/oshibki-1583298765.html

Главный пульмонолог Минздрава рассказал об ошибках в тестах на COVID-19

Главный пульмонолог Минздрава рассказал об ошибках в тестах на COVID-19

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал о количестве ложноотрицательных результатов тестов на коронавирус. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T05:48

2020-11-06T05:48

2020-11-06T05:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей авдеев

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал о количестве ложноотрицательных результатов тестов на коронавирус."Приблизительно в 30-40 процентах это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", — сказал Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Также на точность теста может отразиться и время взятия материала. Как уточнил медик, на ранней стадии заболевания больше шансов получить положительный материал.Кроме того, Авдеев указал, что в некоторых случаях возникает необходимость сдать тест повторно, но делать это нужно по указанию врача.Влияние на тактику леченияАвдеев также оценил возможное влияние ошибочных результатов тестирования на дальнейшее лечение больных."Относительно возможных ошибочных результатов ПЦР-тестирования хотел бы добавить, что при наличии выраженных симптомов, клинических проявлений COVID-19, результаты ПЦР-тестирования не влияют на тактику ведения пациентов", — сказал медик.Как отметил Авдеев, врачи при наличии клинических проявлений могут подтвердить диагноз и другими методами лабораторной диагностики.Российские тест-системыКроме того, Авдеев высоко оценил российские системы для выявления коронавирусной инфекции."Используемые на сегодняшний день в России тест-системы для ПЦР-тестирования на коронавирус зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют лучшим мировым образцам", — рассказал врач.Он отметил, что ПЦР-диагностика высоко оценивается в большинстве стран мира за возможность при правильном обращении быстро и достоверно определить наличие вируса-возбудителя на слизистой носоглотки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей авдеев, общество