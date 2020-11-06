https://ria.ru/20201106/opros-1583231406.html
Россияне рассказали, по кому или чему скучают в поездках больше всего
Россияне рассказали, по кому или чему скучают в поездках больше всего
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, по чему или кому больше всего скучают россияне в путешествиях, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:47
2020-11-06T10:47
2020-11-06T10:48
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, по чему или кому больше всего скучают россияне в путешествиях, сообщает Туту.ру. В опросе приняли участие 1313 человек. Как выяснилось, Wi-Fi для многих оказался важнее, чем родственники или друзья.Но больше всего в отпуске респондентам не хватает своей привычной кровати и подушек. Такой вариант ответа выбрали 28 процентов опрошенных. Почти так же сильна тоска путешественников по их домашним питомцам (26-ти процентам). На третьем по популярности месте вариант ответа — качественный Wi-Fi. Его не хватает 17 процентам опрошенных. А вот по родственникам или друзьям скучают всего 13 процентов респондентов.Восьми процентам принявших участие в исследовании россиянам больше всего не хватает в отпуске работы, стольким же — привычной еды.
https://ria.ru/20191013/1559641763.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, по чему или кому больше всего скучают россияне в путешествиях, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1313 человек. Как выяснилось, Wi-Fi для многих оказался важнее, чем родственники или друзья.
Но больше всего в отпуске респондентам не хватает своей привычной кровати и подушек. Такой вариант ответа выбрали 28 процентов опрошенных.
Почти так же сильна тоска путешественников по их домашним питомцам (26-ти процентам).
На третьем по популярности месте вариант ответа — качественный Wi-Fi. Его не хватает 17 процентам опрошенных. А вот по родственникам или друзьям скучают всего 13 процентов респондентов.
Восьми процентам принявших участие в исследовании россиянам больше всего не хватает в отпуске работы, стольким же — привычной еды.