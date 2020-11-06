Онлайн-конференция о роли ООН и ШОС в современном мире
11 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о роли международных организаций в современном мире, в рамках которой будет представлена монография "Неизбежность изменений в условиях полицентризма: призрачность биполярности и реформа неспециализированных международных организаций (ООН и ШОС)".
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Участники:
- ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, автор книги Михаил ЭСКИНДАРОВ;
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, автор книги Виктория ПЕРСКАЯ;
- генеральный директор Института экономических стратегий РАН, профессор МГИМО МИД России Александр АГЕЕВ;
- заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД России Петр ТОЛМАЧЕВ.
2020 год, юбилейный для Организации Объединенных Наций, стал годом председательства России в Шанхайской организации сотрудничества. На наших глазах сегодня идет переформатирование мирового сообщества. С одной стороны, повышается значимость и ответственность государства за обеспечение справедливости, национальной безопасности и здоровья нации (особенно с учетом влияния пандемии COVID-19), с другой – назрела необходимость перестройки международных институтов, повышения их дееспособности, что особенно ярко проявляется на примере ООН, которая становится жертвой двойных стандартов, идеологизации и фейковой информационной пропаганды. Несмотря на глобальный охват ООН и региональный характер ШОС, эти две организации имеют ряд совпадающих черт и прекрасно вписываются в структуру многополярного мира, в основе которого должны лежать принцип невмешательства во внутренние дела, суверенитет, сохранение национальной специфики и исторической идентичности.
Об особенностях геополитического устройства современного мира, его влияния на деятельность неспециализированных международных структур и потенциале ШОС пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Участники:
- ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, автор книги Михаил ЭСКИНДАРОВ;
- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, автор книги Виктория ПЕРСКАЯ;
- генеральный директор Института экономических стратегий РАН, профессор МГИМО МИД России Александр АГЕЕВ;
- заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД России Петр ТОЛМАЧЕВ.
2020 год, юбилейный для Организации Объединенных Наций, стал годом председательства России в Шанхайской организации сотрудничества. На наших глазах сегодня идет переформатирование мирового сообщества. С одной стороны, повышается значимость и ответственность государства за обеспечение справедливости, национальной безопасности и здоровья нации (особенно с учетом влияния пандемии COVID-19), с другой – назрела необходимость перестройки международных институтов, повышения их дееспособности, что особенно ярко проявляется на примере ООН, которая становится жертвой двойных стандартов, идеологизации и фейковой информационной пропаганды. Несмотря на глобальный охват ООН и региональный характер ШОС, эти две организации имеют ряд совпадающих черт и прекрасно вписываются в структуру многополярного мира, в основе которого должны лежать принцип невмешательства во внутренние дела, суверенитет, сохранение национальной специфики и исторической идентичности.
Об особенностях геополитического устройства современного мира, его влияния на деятельность неспециализированных международных структур и потенциале ШОС пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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