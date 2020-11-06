https://ria.ru/20201106/oon-1583374535.html

Онлайн-конференция о роли ООН и ШОС в современном мире

Онлайн-конференция о роли ООН и ШОС в современном мире

РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:36

2020-11-06T14:36

2020-11-06T14:36

анонсы

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11 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о роли международных организаций в современном мире, в рамках которой будет представлена монография "Неизбежность изменений в условиях полицентризма: призрачность биполярности и реформа неспециализированных международных организаций (ООН и ШОС)".Задать вопросУчастники:- ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, автор книги Михаил ЭСКИНДАРОВ;- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, автор книги Виктория ПЕРСКАЯ;- генеральный директор Института экономических стратегий РАН, профессор МГИМО МИД России Александр АГЕЕВ;- заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД России Петр ТОЛМАЧЕВ.2020 год, юбилейный для Организации Объединенных Наций, стал годом председательства России в Шанхайской организации сотрудничества. На наших глазах сегодня идет переформатирование мирового сообщества. С одной стороны, повышается значимость и ответственность государства за обеспечение справедливости, национальной безопасности и здоровья нации (особенно с учетом влияния пандемии COVID-19), с другой – назрела необходимость перестройки международных институтов, повышения их дееспособности, что особенно ярко проявляется на примере ООН, которая становится жертвой двойных стандартов, идеологизации и фейковой информационной пропаганды. Несмотря на глобальный охват ООН и региональный характер ШОС, эти две организации имеют ряд совпадающих черт и прекрасно вписываются в структуру многополярного мира, в основе которого должны лежать принцип невмешательства во внутренние дела, суверенитет, сохранение национальной специфики и исторической идентичности. Об особенностях геополитического устройства современного мира, его влияния на деятельность неспециализированных международных структур и потенциале ШОС пойдет речь в рамках мероприятия. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы