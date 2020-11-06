ДНР обвинила силовиков в обстреле района Донецкой фильтровальной станции
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район вблизи Донецкой фильтровальной станции, персонал предприятия находится в укрытии, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявили, что в четверг украинские силовики открыли огонь в направлении автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, никто не пострадал.
"Вооруженные формирования Украины второй день подряд подвергают обстрелу район Донецкой фильтровальной станции. Сегодня утром вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению населенных пунктов Минеральное и Каштановое с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал Донецкой фильтровальной станции был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В ДНР неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
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Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.