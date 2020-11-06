https://ria.ru/20201106/obstrel-1583308549.html

ДНР обвинила силовиков в обстреле района Донецкой фильтровальной станции

ДНР обвинила силовиков в обстреле района Донецкой фильтровальной станции

Украинские силовики обстреляли район вблизи Донецкой фильтровальной станции, персонал предприятия находится в укрытии, сообщили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:03

2020-11-06T09:03

2020-11-06T09:03

донецкая фильтровальная станция

сцкк

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район вблизи Донецкой фильтровальной станции, персонал предприятия находится в укрытии, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявили, что в четверг украинские силовики открыли огонь в направлении автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, никто не пострадал."Вооруженные формирования Украины второй день подряд подвергают обстрелу район Донецкой фильтровальной станции. Сегодня утром вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению населенных пунктов Минеральное и Каштановое с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал Донецкой фильтровальной станции был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В ДНР неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201106/obstrel-1583307308.html

https://ria.ru/20201104/donbass-1583045873.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая фильтровальная станция, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире