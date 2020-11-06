https://ria.ru/20201106/obstrel-1583307308.html

В ДНР заявили об обстреле силовиками поселка вблизи Донецка

В ДНР заявили об обстреле силовиками поселка вблизи Донецка

Украинские силовики утром в пятницу обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике поселок Минеральное вблизи Донецка, выпустив по... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:53

2020-11-06T08:53

2020-11-06T08:53

сцкк

донецкая народная республика

авдеевка

донецк (донецкая область)

в мире

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики утром в пятницу обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике поселок Минеральное вблизи Донецка, выпустив по нему 20 мин, сообщили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Минеральное, выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20201105/donbass-1583205407.html

донецкая народная республика

авдеевка

донецк (донецкая область)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, донецкая народная республика, авдеевка, донецк (донецкая область), в мире