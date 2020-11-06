Эксперт прокомментировала обнаружение мутаций коронавируса у норок
14:07 06.11.2020 (обновлено: 15:24 06.11.2020)
ЦЮРИХ, 6 ноя – РИА Новости. Делать выводы о влиянии мутации коронавируса, выявленной у норок, на вакцину от COVID-19, преждевременно, заявила в пятницу главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
"Нам нужно подождать и посмотреть, каковы будут последствия. Но я не думаю, что мы должны делать какие-либо выводы о том, повлияет ли эта конкретная мутация на эффективность вакцины или нет. На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что она может повлиять", - сказала Сваминатан на пресс-конференции в пятницу.
По словам директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, зафиксировано, что миллионы животных подвержены риску заражения коронавирусом и многие виды могут быть переносчиками COVID-19.
"Норки являются хорошими переносчиками, вирус у них действительно может воспроизводиться. То есть мы должны следить за мутацией вируса, должны обеспечивать биобезопасность на фермах, чтобы сократить число контактов между человеком и животными", - добавил Райан.
При этом он отметил, что, по последним данным ВОЗ, не предполагается, что коронавирус мутировал в значительной степени. "Мы должны оценить, насколько этот штамм коронавируса отличается от того, что нам известен, и как этого повлияет на вакцину. Мы еще очень далеки от того, чтобы прийти к какому-то выводу", - сказал эксперт.
По его словам, ВОЗ проводит оценку рисков в связи со случившимся в Дании и в течение нескольких часов предоставит дополнительную информацию всем странам.
Как подчеркнула глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, обнаруженная у норок мутация COVID-19 может иметь последствия, но для окончательных выводов нужно провести соответствующие исследования.
Власти Дании ранее решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли своих животных. По данным СМИ, мутировавший у норок коронавирус с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны.
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