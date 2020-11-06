https://ria.ru/20201106/norki-1583367871.html

Эксперт прокомментировала обнаружение мутаций коронавируса у норок

Эксперт прокомментировала обнаружение мутаций коронавируса у норок

Делать выводы о влиянии мутации коронавируса, выявленной у норок, на вакцину от COVID-19, преждевременно, заявила в пятницу главный научный сотрудник Всемирной... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:07

2020-11-06T14:07

2020-11-06T15:24

метте фредериксен

дания

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

в мире

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ЦЮРИХ, 6 ноя – РИА Новости. Делать выводы о влиянии мутации коронавируса, выявленной у норок, на вакцину от COVID-19, преждевременно, заявила в пятницу главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.По словам директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, зафиксировано, что миллионы животных подвержены риску заражения коронавирусом и многие виды могут быть переносчиками COVID-19.При этом он отметил, что, по последним данным ВОЗ, не предполагается, что коронавирус мутировал в значительной степени. "Мы должны оценить, насколько этот штамм коронавируса отличается от того, что нам известен, и как этого повлияет на вакцину. Мы еще очень далеки от того, чтобы прийти к какому-то выводу", - сказал эксперт.По его словам, ВОЗ проводит оценку рисков в связи со случившимся в Дании и в течение нескольких часов предоставит дополнительную информацию всем странам.Как подчеркнула глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, обнаруженная у норок мутация COVID-19 может иметь последствия, но для окончательных выводов нужно провести соответствующие исследования.Власти Дании ранее решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли своих животных. По данным СМИ, мутировавший у норок коронавирус с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

дания

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

метте фредериксен, дания, коронавирус covid-19, воз, в мире