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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/nevada-1583310849.html
В Неваде избирательные бюллетени будут принимать до 10 ноября
В Неваде избирательные бюллетени будут принимать до 10 ноября
Власти американского штата Невада будут до 10 ноября принимать избирательные бюллетени, отправленные по почте до 3 ноября включительно, говорится в релизе,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:21
2020-11-06T09:21
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
невада
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти американского штата Невада будут до 10 ноября принимать избирательные бюллетени, отправленные по почте до 3 ноября включительно, говорится в релизе, опубликованном на сайте секретаря штата Барбары Седжавски (Barbara Cegavske).Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от президента Дональда Трампа в ключевом штате Невада. На момент обработки 87% бюллетеней у Байдена 49,%%, у Трампа - 48,5%. Их разделяют 12 042 голоса. Ранее, когда было подсчитано 75% голосов, эта цифра составляла 7647. Победа в Неваде дает голоса шести выборщиков. Ровно столько осталось набрать Байдену для победы на выборах.Бывший генпрокурор Невады Адам Лэксот ранее заявил, что штаб Дональда Трампа в четверг заявил о многочисленных случаях нелегитимных голосов в Неваде и требует от судьи прекратить подсчет таких голосов.Как сообщается на странице представительства Республиканской партии в штате Невада в Twitter, представляющие его адвокаты "направили обращение о возбуждении уголовного дела генпрокурору США Уильяму Барру по поводу по меньшей мере 3062 случаев фальсификации на выборах". "Были выявлены тысячи людей, которые, по всей видимости, нарушили закон, проголосовав после переезда из Невады", - говорится в сообщении.
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дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире

В Неваде избирательные бюллетени будут принимать до 10 ноября

09:21 06.11.2020
 
© AP Photo / Mary AltafferПодсчет голосов на выборах президента США, Пенсильвания
Подсчет голосов на выборах президента США, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти американского штата Невада будут до 10 ноября принимать избирательные бюллетени, отправленные по почте до 3 ноября включительно, говорится в релизе, опубликованном на сайте секретаря штата Барбары Седжавски (Barbara Cegavske).
"По закону Невады, отправленные по почте бюллетени, на которые был поставлен почтовый штемпель в день выборов или раньше, и полученные не позднее 17.00 10 ноября, будут учитываться ", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от президента Дональда Трампа в ключевом штате Невада. На момент обработки 87% бюллетеней у Байдена 49,%%, у Трампа - 48,5%. Их разделяют 12 042 голоса. Ранее, когда было подсчитано 75% голосов, эта цифра составляла 7647. Победа в Неваде дает голоса шести выборщиков. Ровно столько осталось набрать Байдену для победы на выборах.
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Бывший генпрокурор Невады Адам Лэксот ранее заявил, что штаб Дональда Трампа в четверг заявил о многочисленных случаях нелегитимных голосов в Неваде и требует от судьи прекратить подсчет таких голосов.
Как сообщается на странице представительства Республиканской партии в штате Невада в Twitter, представляющие его адвокаты "направили обращение о возбуждении уголовного дела генпрокурору США Уильяму Барру по поводу по меньшей мере 3062 случаев фальсификации на выборах". "Были выявлены тысячи людей, которые, по всей видимости, нарушили закон, проголосовав после переезда из Невады", - говорится в сообщении.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАНевадаВ мире
 
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