https://ria.ru/20201106/nedoliv-1583283922.html

Эксперт дал совет, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Эксперт дал совет, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Заметить недолив бензина на АЗС очень просто – надо запомнить, на каком делении была стрелка уровня топлива до заправки и сопоставить с отметкой после. В случае РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:17

2020-11-06T02:17

2020-11-06T02:17

россия

наталия пшеничникова

авто

синергия

бензин

общество

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Россиянам рассказали, как бороться с недоливом топлива на АЗС

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Заметить недолив бензина на АЗС очень просто – надо запомнить, на каком делении была стрелка уровня топлива до заправки и сопоставить с отметкой после. В случае появления сомнений следует зафиксировать обман и обратиться к администратору с требованием долива, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.Как правило, автозаправочные станции легко идут навстречу водителям, опасаясь скандалов и разбирательств, тем более, вызова полиции. Помимо ожидаемых неприятностей, это может привести к скоплению клиентов, которые предпочтут уехать к конкурентам, нежели ждать, чем закончится дело, указала она.Для того, чтобы понять, сколько бензина вам налили, достаточно следить за показателями на приборной панели машины. К примеру, вы видите, на каком уровне находится стрелка уровня топлива, и понимаете, где она должна быть после заправки на одну или полторы тысячи рублей. Посчитав разницу, вы легко поймете, был недолив или нет — погрешность датчика зачастую не превышает 100 граммов, заключила Пшеничникова.

https://ria.ru/20201013/avtomobilisty-1579508702.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталия пшеничникова, авто, синергия, бензин, общество