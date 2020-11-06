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Эксперт дал совет, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Эксперт дал совет, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Заметить недолив бензина на АЗС очень просто – надо запомнить, на каком делении была стрелка уровня топлива до заправки и сопоставить с отметкой после. В случае РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:17
2020-11-06T02:17
россия
наталия пшеничникова
авто
синергия
бензин
общество
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Россиянам рассказали, как бороться с недоливом топлива на АЗС
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Заметить недолив бензина на АЗС очень просто – надо запомнить, на каком делении была стрелка уровня топлива до заправки и сопоставить с отметкой после. В случае появления сомнений следует зафиксировать обман и обратиться к администратору с требованием долива, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.Как правило, автозаправочные станции легко идут навстречу водителям, опасаясь скандалов и разбирательств, тем более, вызова полиции. Помимо ожидаемых неприятностей, это может привести к скоплению клиентов, которые предпочтут уехать к конкурентам, нежели ждать, чем закончится дело, указала она.Для того, чтобы понять, сколько бензина вам налили, достаточно следить за показателями на приборной панели машины. К примеру, вы видите, на каком уровне находится стрелка уровня топлива, и понимаете, где она должна быть после заправки на одну или полторы тысячи рублей. Посчитав разницу, вы легко поймете, был недолив или нет — погрешность датчика зачастую не превышает 100 граммов, заключила Пшеничникова.
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россия, наталия пшеничникова, авто, синергия, бензин, общество

Эксперт дал совет, как бороться с недоливом топлива на АЗС

02:17 06.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на АЗС
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на АЗС - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Заметить недолив бензина на АЗС очень просто – надо запомнить, на каком делении была стрелка уровня топлива до заправки и сопоставить с отметкой после. В случае появления сомнений следует зафиксировать обман и обратиться к администратору с требованием долива, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
"На основании гражданского законодательства и закона "О защите прав потребителей" вы имеете право: требовать долива бензина или получить назад излишне уплаченные денежные средства, а также у вас есть право на обращение в суд", — отмечает эксперт.
Как правило, автозаправочные станции легко идут навстречу водителям, опасаясь скандалов и разбирательств, тем более, вызова полиции. Помимо ожидаемых неприятностей, это может привести к скоплению клиентов, которые предпочтут уехать к конкурентам, нежели ждать, чем закончится дело, указала она.
Для того, чтобы понять, сколько бензина вам налили, достаточно следить за показателями на приборной панели машины. К примеру, вы видите, на каком уровне находится стрелка уровня топлива, и понимаете, где она должна быть после заправки на одну или полторы тысячи рублей. Посчитав разницу, вы легко поймете, был недолив или нет — погрешность датчика зачастую не превышает 100 граммов, заключила Пшеничникова.
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РоссияНаталия ПшеничниковаАвтоСинергияБензинОбщество
 
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