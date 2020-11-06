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Главу ОАК Юрия Слюсаря назначили гендиректором "Сухого"
Главу ОАК Юрия Слюсаря назначили гендиректором "Сухого"
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назначен гендиректором ПАО "Сухой" и будет совмещать две эти должности, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:43
2020-11-06T15:10
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
сухой (холдинговая компания)
юрий слюсарь
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назначен гендиректором ПАО "Сухой" и будет совмещать две эти должности, сообщили в пятницу в пресс-службе ОАК.Данное решение принято ОАК в рамках реализации программы централизации управления входящими в корпорацию предприятиями.Согласно сообщению, прежний руководитель "Сухого" Илья Тарасенко займется реализацией другого "крупного проекта"."За время руководства Ильи Тарасенко в компании "Сухой" реализован важный этап трансформации дивизиона боевой авиации, подготовлена обновленная стратегия развития, оптимизированы дублирующие управленческие функции. Выручка компании в 2020 году выросла более чем на 50% по сравнению с 2019 годом, при сокращении внешнего долга на 15%", - отметили в ОАК.
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россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), сухой (холдинговая компания), юрий слюсарь , экономика

Главу ОАК Юрия Слюсаря назначили гендиректором "Сухого"

14:43 06.11.2020 (обновлено: 15:10 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоПрезидент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время интервью в офисе "ОАК" в Москве
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время интервью в офисе ОАК в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назначен гендиректором ПАО "Сухой" и будет совмещать две эти должности, сообщили в пятницу в пресс-службе ОАК.
Данное решение принято ОАК в рамках реализации программы централизации управления входящими в корпорацию предприятиями.
"В рамках идущей корпоративной трансформации с целью создания единой компании запланирована передача ОАК полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Компания Сухой". Для ускорения реализации этой задачи, а также с учетом реализации программы финансового оздоровления ОАК, принято решение о назначении с 10 ноября гендиректором ПАО "Компания Сухой" гендиректора ОАК Юрия Слюсаря. Юрий Слюсарь на этом этапе будет совмещать руководство ОАК и компанией "Сухой", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, прежний руководитель "Сухого" Илья Тарасенко займется реализацией другого "крупного проекта".
"За время руководства Ильи Тарасенко в компании "Сухой" реализован важный этап трансформации дивизиона боевой авиации, подготовлена обновленная стратегия развития, оптимизированы дублирующие управленческие функции. Выручка компании в 2020 году выросла более чем на 50% по сравнению с 2019 годом, при сокращении внешнего долга на 15%", - отметили в ОАК.
 
РоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Сухой (холдинговая компания)Юрий СлюсарьЭкономика
 
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