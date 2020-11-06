Главу ОАК Юрия Слюсаря назначили гендиректором "Сухого"
14:43 06.11.2020 (обновлено: 15:10 06.11.2020)
© РИА Новости / Алексей КуденкоПрезидент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время интервью в офисе "ОАК" в Москве
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назначен гендиректором ПАО "Сухой" и будет совмещать две эти должности, сообщили в пятницу в пресс-службе ОАК.
Данное решение принято ОАК в рамках реализации программы централизации управления входящими в корпорацию предприятиями.
"В рамках идущей корпоративной трансформации с целью создания единой компании запланирована передача ОАК полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Компания Сухой". Для ускорения реализации этой задачи, а также с учетом реализации программы финансового оздоровления ОАК, принято решение о назначении с 10 ноября гендиректором ПАО "Компания Сухой" гендиректора ОАК Юрия Слюсаря. Юрий Слюсарь на этом этапе будет совмещать руководство ОАК и компанией "Сухой", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, прежний руководитель "Сухого" Илья Тарасенко займется реализацией другого "крупного проекта".
"За время руководства Ильи Тарасенко в компании "Сухой" реализован важный этап трансформации дивизиона боевой авиации, подготовлена обновленная стратегия развития, оптимизированы дублирующие управленческие функции. Выручка компании в 2020 году выросла более чем на 50% по сравнению с 2019 годом, при сокращении внешнего долга на 15%", - отметили в ОАК.