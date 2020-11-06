https://ria.ru/20201106/naznachenie-1583376306.html

Главу ОАК Юрия Слюсаря назначили гендиректором "Сухого"

Главу ОАК Юрия Слюсаря назначили гендиректором "Сухого"

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назначен гендиректором ПАО "Сухой" и будет совмещать две эти должности, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:43

2020-11-06T14:43

2020-11-06T15:10

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

сухой (холдинговая компания)

юрий слюсарь

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назначен гендиректором ПАО "Сухой" и будет совмещать две эти должности, сообщили в пятницу в пресс-службе ОАК.Данное решение принято ОАК в рамках реализации программы централизации управления входящими в корпорацию предприятиями.Согласно сообщению, прежний руководитель "Сухого" Илья Тарасенко займется реализацией другого "крупного проекта"."За время руководства Ильи Тарасенко в компании "Сухой" реализован важный этап трансформации дивизиона боевой авиации, подготовлена обновленная стратегия развития, оптимизированы дублирующие управленческие функции. Выручка компании в 2020 году выросла более чем на 50% по сравнению с 2019 годом, при сокращении внешнего долга на 15%", - отметили в ОАК.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), сухой (холдинговая компания), юрий слюсарь , экономика