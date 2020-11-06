https://ria.ru/20201106/nasilie-1583467324.html

Пушкина призвала избавиться от предрассудков в делах о домашнем насилии

Пушкина призвала избавиться от предрассудков в делах о домашнем насилии

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала прекратить принимать судебные решения по жертвам домашнего насилия,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:23

2020-11-06T22:23

2020-11-06T22:23

россия

оксана пушкина

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала прекратить принимать судебные решения по жертвам домашнего насилия, исходя из предрассудков, что женщина сама спровоцировала конфликт.Депутат привела несколько примеров приговоров женщинам – жертвам домашнего насилия. Например, в Архангельской области суд счел, что женщина умышленно убила своего мужа с помощью металлической трубы, когда он "лежал в кровати и не представлял угрозы". При этом в приговоре сообщается, что до этого женщина подвергалась домашнему насилию более 20 лет, а непосредственно перед случившимся мужчина угрожал ей топором и применил сексуальное насилие.Пушкина отмечает, что судам проще обвинить жертву, выставить ее провокатором. По словам депутата, тренд "алгоритмизации" правосудия на западе критикуются именно за то, что машина не может бездумно принимать статистические решения, основываясь на предрассудках разработчиков.Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря прошлого года. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.

https://ria.ru/20201030/nasilie-1582254511.html

https://ria.ru/20200811/1575664325.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оксана пушкина, госдума рф, владимир путин, общество