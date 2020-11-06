Пушкина призвала избавиться от предрассудков в делах о домашнем насилии
© Фото : из личного архива Оксаны ПушкинойТелеведущая Оксана Пушкина
© Фото : из личного архива Оксаны Пушкиной
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала прекратить принимать судебные решения по жертвам домашнего насилия, исходя из предрассудков, что женщина сама спровоцировала конфликт.
Депутат привела несколько примеров приговоров женщинам – жертвам домашнего насилия. Например, в Архангельской области суд счел, что женщина умышленно убила своего мужа с помощью металлической трубы, когда он "лежал в кровати и не представлял угрозы". При этом в приговоре сообщается, что до этого женщина подвергалась домашнему насилию более 20 лет, а непосредственно перед случившимся мужчина угрожал ей топором и применил сексуальное насилие.
Пушкина отмечает, что судам проще обвинить жертву, выставить ее провокатором. По словам депутата, тренд "алгоритмизации" правосудия на западе критикуются именно за то, что машина не может бездумно принимать статистические решения, основываясь на предрассудках разработчиков.
"Но почему в России до сих пор судебные решения по женщинам-жертвам насильников во многом диктуются предрассудками? Аргумент "сама виновата" должен уйти в прошлое судебной практики. Если мы примем закон о профилактике домашнего насилия, мы убережем от трагедий тысячи семей, и наконец-то положим шаг оздоровлению правовых процедур в этой области", - написала парламентарий в Telegram-канале.
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря прошлого года. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.