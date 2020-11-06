В Москве за сутки выявили около трех тысяч нарушений масочного режима
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир в медицинской маске в вагоне поезда на станции метро "Марьино" Московского метрополитена
МОСКВА 6 ноя - РИА Новости. Ежедневно в Москве фиксируют около 1,5 тысяч нарушений масочного-перчаточного режима в общественных местах и магазинах и столько же - в транспорте, всего было оштрафованы более 160 тысяч москвичей, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"Сегодня в городе фиксируем в сутки в среднем 1,5 тысячи нарушений в магазинах, общественных местах, торговых центрах. А также аналогичные цифры выявляются на общественном наземном транспорте и метрополитене по отсутствию масок и перчаток у граждан", - сказал Данчиков.
По его словам, в целом за весь период таких требований к административной ответственности привлечены более 160 тысяч горожан.
Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растет. В этих условиях крайне важно соблюдать ограничения, а именно соблюдать домашний режим людям в группе риска, пожилым и школьникам.
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Все силы контрольно-надзорных органов города Москвы, полиция, а также Роспотребнадзор задействованы в контроле за соблюдением масочного-перчаточного режима, а также за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований юридическими лицами и частными предпринимателями, добавил Данчиков.
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