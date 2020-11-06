https://ria.ru/20201106/narusheniya-1583397138.html

В Москве за сутки выявили около трех тысяч нарушений масочного режима

В Москве за сутки выявили около трех тысяч нарушений масочного режима

Ежедневно в Москве фиксируют около 1,5 тысяч нарушений масочного-перчаточного режима в общественных местах и магазинах и столько же - в транспорте, всего было... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:21

2020-11-06T16:21

2020-11-06T16:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА 6 ноя - РИА Новости. Ежедневно в Москве фиксируют около 1,5 тысяч нарушений масочного-перчаточного режима в общественных местах и магазинах и столько же - в транспорте, всего было оштрафованы более 160 тысяч москвичей, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.По его словам, в целом за весь период таких требований к административной ответственности привлечены более 160 тысяч горожан.Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растет. В этих условиях крайне важно соблюдать ограничения, а именно соблюдать домашний режим людям в группе риска, пожилым и школьникам.Все силы контрольно-надзорных органов города Москвы, полиция, а также Роспотребнадзор задействованы в контроле за соблюдением масочного-перчаточного режима, а также за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований юридическими лицами и частными предпринимателями, добавил Данчиков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество