Минфин ответил на инициативу повысить налоги для богатых россиян
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минфин РФ сейчас не прорабатывает корректировку шкалы НДФЛ, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год, и повышение налога на прибыль компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль - такие изменения в НК сейчас не разрабатываются", - сказали в пресс-службе.
Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили повысить налог на доходы физических лиц для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний, - соответствующие предложения содержатся в отзыве ВШЭ на проект бюджета на 2021-2023 годы. Так, предлагается установить НДФЛ на уровне 20-24% для доходов свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а налог на прибыль - 24-30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.
В сентябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин не планирует менять ставку НДФЛ для других категорий граждан, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год.
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. Госдума 21 октября приняла в первом чтении соответствующий законопроект.