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Минфин ответил на инициативу повысить налоги для богатых россиян
Минфин ответил на инициативу повысить налоги для богатых россиян
Минфин РФ сейчас не прорабатывает корректировку шкалы НДФЛ, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год, и повышение налога на прибыль... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:03
2020-11-06T13:03
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минфин РФ сейчас не прорабатывает корректировку шкалы НДФЛ, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год, и повышение налога на прибыль компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль - такие изменения в НК сейчас не разрабатываются", - сказали в пресс-службе.Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили повысить налог на доходы физических лиц для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний, - соответствующие предложения содержатся в отзыве ВШЭ на проект бюджета на 2021-2023 годы. Так, предлагается установить НДФЛ на уровне 20-24% для доходов свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а налог на прибыль - 24-30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.В сентябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин не планирует менять ставку НДФЛ для других категорий граждан, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год.Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. Госдума 21 октября приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
https://ria.ru/20201106/nalogi-1583338890.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин ответил на инициативу повысить налоги для богатых россиян

13:03 06.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минфин РФ сейчас не прорабатывает корректировку шкалы НДФЛ, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год, и повышение налога на прибыль компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль - такие изменения в НК сейчас не разрабатываются", - сказали в пресс-службе.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
11:57
В Совфеде прокомментировали предложение ВШЭ поднять налоги для богатых
Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили повысить налог на доходы физических лиц для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний, - соответствующие предложения содержатся в отзыве ВШЭ на проект бюджета на 2021-2023 годы. Так, предлагается установить НДФЛ на уровне 20-24% для доходов свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а налог на прибыль - 24-30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.
В сентябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин не планирует менять ставку НДФЛ для других категорий граждан, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год.
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. Госдума 21 октября приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
 
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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