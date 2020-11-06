https://ria.ru/20201106/nalogi-1583353948.html

Минфин ответил на инициативу повысить налоги для богатых россиян

Минфин ответил на инициативу повысить налоги для богатых россиян

Минфин РФ сейчас не прорабатывает корректировку шкалы НДФЛ, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год, и повышение налога на прибыль... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:03

2020-11-06T13:03

2020-11-06T13:03

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минфин РФ сейчас не прорабатывает корректировку шкалы НДФЛ, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год, и повышение налога на прибыль компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль - такие изменения в НК сейчас не разрабатываются", - сказали в пресс-службе.Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили повысить налог на доходы физических лиц для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний, - соответствующие предложения содержатся в отзыве ВШЭ на проект бюджета на 2021-2023 годы. Так, предлагается установить НДФЛ на уровне 20-24% для доходов свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а налог на прибыль - 24-30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.В сентябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин не планирует менять ставку НДФЛ для других категорий граждан, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год.Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. Госдума 21 октября приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

https://ria.ru/20201106/nalogi-1583338890.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика