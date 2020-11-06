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ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян
ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили существенно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые... РИА Новости, 06.11.2020
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высшая школа экономики (вшэ)
экономика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили существенно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций. Инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.Экономисты предлагают установить уровень подоходного налога в 20-24 процента для доходов физических лиц свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а также вернуться к ставке в 24 или даже 30 процентов налога на прибыль.Отмечается, что повышение обязательных платежей нужно проводить "в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета".В документе также указано, что технологический уровень налоговой службы и внешнеэкономическая ситуация позволяют внести изменения. В частности, сейчас существенно ограничены возможности вывода денег из страны.
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высшая школа экономики (вшэ), экономика

ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян

06:11 06.11.2020 (обновлено: 08:50 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили существенно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций.
Инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Экономисты предлагают установить уровень подоходного налога в 20-24 процента для доходов физических лиц свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а также вернуться к ставке в 24 или даже 30 процентов налога на прибыль.
Отмечается, что повышение обязательных платежей нужно проводить "в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета".
В документе также указано, что технологический уровень налоговой службы и внешнеэкономическая ситуация позволяют внести изменения. В частности, сейчас существенно ограничены возможности вывода денег из страны.
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