https://ria.ru/20201106/nalogi-1583299440.html

ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян

ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили существенно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T06:11

2020-11-06T06:11

2020-11-06T08:50

высшая школа экономики (вшэ)

экономика

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили существенно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций. Инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.Экономисты предлагают установить уровень подоходного налога в 20-24 процента для доходов физических лиц свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а также вернуться к ставке в 24 или даже 30 процентов налога на прибыль.Отмечается, что повышение обязательных платежей нужно проводить "в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета".В документе также указано, что технологический уровень налоговой службы и внешнеэкономическая ситуация позволяют внести изменения. В частности, сейчас существенно ограничены возможности вывода денег из страны.

https://ria.ru/20201023/ndfl-1581120771.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высшая школа экономики (вшэ), экономика