https://ria.ru/20201106/murashko-1583354769.html
Мурашко: регионам при необходимости следует перераспределять врачей
Мурашко: регионам при необходимости следует перераспределять врачей
Региональным властям следует при необходимости перераспределять врачей, привлекая к работе с пациентами медиков, к которым сейчас реже обращаются, заявил... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:07
2020-11-06T13:07
2020-11-06T13:07
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Региональным властям следует при необходимости перераспределять врачей, привлекая к работе с пациентами медиков, к которым сейчас реже обращаются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583327690.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, общество