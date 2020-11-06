https://ria.ru/20201106/murashko-1583354769.html

Мурашко: регионам при необходимости следует перераспределять врачей

Мурашко: регионам при необходимости следует перераспределять врачей

Региональным властям следует при необходимости перераспределять врачей, привлекая к работе с пациентами медиков, к которым сейчас реже обращаются, заявил... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:07

2020-11-06T13:07

2020-11-06T13:07

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Региональным властям следует при необходимости перераспределять врачей, привлекая к работе с пациентами медиков, к которым сейчас реже обращаются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583327690.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, общество