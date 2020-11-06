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Ремонт космодрома "Морской старт" оценили в полтора миллиарда рублей
Ремонт космодрома "Морской старт" оценили в полтора миллиарда рублей
Командное судно и пусковая платформа "Одиссей" комплекса "Морской старт" требуют ремонта на сумму до 1,5 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:24
2020-11-06T14:28
юрий борисов (вице-премьер)
дальний восток
s7 airlines
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
космос - риа наука
морской старт (космодром)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Командное судно и пусковая платформа "Одиссей" комплекса "Морской старт" требуют ремонта на сумму до 1,5 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.Иванов был назначен руководителем экспертной группы правительства для оценки состояния комплекса и выработки мер помощи.Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". В марте 2020 года комплекс был перевезен в Россию. Сейчас он пришвартован на Славянском судоремонтном заводе на Дальнем Востоке, о начале ремонтных работ не сообщалось.В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах. Но пока не понятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Группа компаний S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года. Сюда входит и стоимость создания новой ракеты для "Морского старта".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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юрий борисов (вице-премьер), дальний восток, s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос - риа наука, морской старт (космодром)

Ремонт космодрома "Морской старт" оценили в полтора миллиарда рублей

14:24 06.11.2020 (обновлено: 14:28 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка платформы космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
Швартовка платформы космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Командное судно и пусковая платформа "Одиссей" комплекса "Морской старт" требуют ремонта на сумму до 1,5 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.
Иванов был назначен руководителем экспертной группы правительства для оценки состояния комплекса и выработки мер помощи.
"Через СМИ прошло много слухов, что корабль и платформа находятся в плачевном состоянии, что американцы демонтировали все, что только можно. Мы съездили в Славянку, оценили. С нами ездили судостроители. По их мнению, комплекс нуждается в штатном ремонте на сумму 1-1,5 миллиарда рублей. После этого они смогут продолжить работу", - заявил Иванов.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". В марте 2020 года комплекс был перевезен в Россию. Сейчас он пришвартован на Славянском судоремонтном заводе на Дальнем Востоке, о начале ремонтных работ не сообщалось.
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
12:25
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В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах. Но пока не понятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Группа компаний S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года. Сюда входит и стоимость создания новой ракеты для "Морского старта".
Читайте полный текст интервью >>
 
Юрий Борисов (вице-премьер)Дальний ВостокS7 AirlinesГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Космос - РИА НаукаМорской старт (космодром)
 
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