https://ria.ru/20201106/morskoy-start-1583371354.html

Ремонт космодрома "Морской старт" оценили в полтора миллиарда рублей

Ремонт космодрома "Морской старт" оценили в полтора миллиарда рублей

Командное судно и пусковая платформа "Одиссей" комплекса "Морской старт" требуют ремонта на сумму до 1,5 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:24

2020-11-06T14:24

2020-11-06T14:28

юрий борисов (вице-премьер)

дальний восток

s7 airlines

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

космос - риа наука

морской старт (космодром)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Командное судно и пусковая платформа "Одиссей" комплекса "Морской старт" требуют ремонта на сумму до 1,5 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, курирующий ракетно-космическую отрасль.Иванов был назначен руководителем экспертной группы правительства для оценки состояния комплекса и выработки мер помощи.Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". В марте 2020 года комплекс был перевезен в Россию. Сейчас он пришвартован на Славянском судоремонтном заводе на Дальнем Востоке, о начале ремонтных работ не сообщалось.В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах. Но пока не понятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Группа компаний S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года. Сюда входит и стоимость создания новой ракеты для "Морского старта".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201106/kosmodrom-1583345314.html

дальний восток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий борисов (вице-премьер), дальний восток, s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос - риа наука, морской старт (космодром)