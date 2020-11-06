https://ria.ru/20201106/morricone-1583319181.html
В Сети представили посмертный альбом Эннио Морриконе
В Сети представили посмертный альбом Эннио Морриконе
В Сети представили посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе, которого не стало в июле этого года. Сборник получил название Morricone Segreto. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:14
2020-11-06T11:14
2020-11-06T11:14
культура
музыка
новости культуры
эннио морриконе
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В Сети представили посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе, которого не стало в июле этого года. Сборник получил название Morricone Segreto.В трек-лист вошли 27 произведений написанные композитором между 1960-ми и 1980-ми годами, семь ранее неизданных, а также малоизвестные, новаторские и экспериментальные мелодии, созданные маэстро для кино. "Каждый трек наполнен лирикой, чувством юмора, интенсивной оркестровкой и озорным духом композитора", – отмечают в издании Ansa. – В Morricone Segreto автор звучит в его самой яркой и узнаваемой форме. Это вневременная музыка". По информации La Repubblica, во вторник, 10 ноября, в день рождения композитора (ему исполнилось бы 92 года) сборник будет выпущен на компакт-диске и на виниле.Послушать или скачать альбом можно на всех цифровых площадках.
https://ria.ru/20200706/1573953939.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, эннио морриконе