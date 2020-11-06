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https://ria.ru/20201106/morricone-1583319181.html
В Сети представили посмертный альбом Эннио Морриконе
В Сети представили посмертный альбом Эннио Морриконе
В Сети представили посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе, которого не стало в июле этого года. Сборник получил название Morricone Segreto. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:14
2020-11-06T11:14
культура
музыка
новости культуры
эннио морриконе
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В Сети представили посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе, которого не стало в июле этого года. Сборник получил название Morricone Segreto.В трек-лист вошли 27 произведений написанные композитором между 1960-ми и 1980-ми годами, семь ранее неизданных, а также малоизвестные, новаторские и экспериментальные мелодии, созданные маэстро для кино. "Каждый трек наполнен лирикой, чувством юмора, интенсивной оркестровкой и озорным духом композитора", – отмечают в издании Ansa. – В Morricone Segreto автор звучит в его самой яркой и узнаваемой форме. Это вневременная музыка". По информации La Repubblica, во вторник, 10 ноября, в день рождения композитора (ему исполнилось бы 92 года) сборник будет выпущен на компакт-диске и на виниле.Послушать или скачать альбом можно на всех цифровых площадках.
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музыка, новости культуры, эннио морриконе

В Сети представили посмертный альбом Эннио Морриконе

11:14 06.11.2020
 
© AP Photo / Boris GrdanoskiИтальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует в древнем театре в Охриде. 2009 год
Итальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует в древнем театре в Охриде. 2009 год - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Boris Grdanoski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В Сети представили посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе, которого не стало в июле этого года. Сборник получил название Morricone Segreto.
В трек-лист вошли 27 произведений написанные композитором между 1960-ми и 1980-ми годами, семь ранее неизданных, а также малоизвестные, новаторские и экспериментальные мелодии, созданные маэстро для кино.
"Каждый трек наполнен лирикой, чувством юмора, интенсивной оркестровкой и озорным духом композитора", – отмечают в издании Ansa. – В Morricone Segreto автор звучит в его самой яркой и узнаваемой форме. Это вневременная музыка".
По информации La Repubblica, во вторник, 10 ноября, в день рождения композитора (ему исполнилось бы 92 года) сборник будет выпущен на компакт-диске и на виниле.
Послушать или скачать альбом можно на всех цифровых площадках.
Композитор и дирижер Эннио Морриконе - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
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Эта музыка будет вечной. Памяти Эннио Морриконе
 
КультураМузыкаНовости культурыЭннио Морриконе
 
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