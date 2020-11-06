https://ria.ru/20201106/mogila-1583300998.html
Похороненная заживо сыном женщина выжила после трех дней в могиле
Похороненная заживо сыном женщина выжила после трех дней в могиле
В китайской провинции Шэньси суд вынес приговор 58-летнему мужчине, пытавшемуся похоронить свою мать заживо, пишет газета "China Daily". РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T07:33
2020-11-06T07:33
2020-11-06T07:33
шэньси
китай
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В китайской провинции Шэньси суд вынес приговор 58-летнему мужчине, пытавшемуся похоронить свою мать заживо, пишет газета "China Daily".Сообщается, что сын погрузил 79-летнюю женщину в ручную тележку и похоронил ее в заброшенной могиле. Спустя три дня после исчезновения китаянки жена злоумышленника сообщила об инциденте в полицию.Как пишет газета, женщина пролежала в могиле около 70 часов, прежде чем ее нашли живой и отвезли в больницу. После спасения мать выражала беспокойство, что сын может попасть за решетку. По данным местных СМИ, в сентябре женщина скончалась.Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве, признали виновным и приговорили к двенадцати годам лишения свободы.
https://ria.ru/20200526/1571984145.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шэньси, китай, в мире
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
В китайской
провинции Шэньси
суд вынес приговор 58-летнему мужчине, пытавшемуся похоронить свою мать заживо, пишет газета "China Daily
".
Сообщается, что сын погрузил 79-летнюю женщину в ручную тележку и похоронил ее в заброшенной могиле. Спустя три дня после исчезновения китаянки жена злоумышленника сообщила об инциденте в полицию.
Как пишет газета, женщина пролежала в могиле около 70 часов, прежде чем ее нашли живой и отвезли в больницу. После спасения мать выражала беспокойство, что сын может попасть за решетку. По данным местных СМИ, в сентябре женщина скончалась.
Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве, признали виновным и приговорили к двенадцати годам лишения свободы.