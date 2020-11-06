Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/mogila-1583300998.html
Похороненная заживо сыном женщина выжила после трех дней в могиле
Похороненная заживо сыном женщина выжила после трех дней в могиле
В китайской провинции Шэньси суд вынес приговор 58-летнему мужчине, пытавшемуся похоронить свою мать заживо, пишет газета "China Daily". РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T07:33
2020-11-06T07:33
шэньси
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1400x0_80_0_0_3b390fc13218882f241a90c22796ce74.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В китайской провинции Шэньси суд вынес приговор 58-летнему мужчине, пытавшемуся похоронить свою мать заживо, пишет газета "China Daily".Сообщается, что сын погрузил 79-летнюю женщину в ручную тележку и похоронил ее в заброшенной могиле. Спустя три дня после исчезновения китаянки жена злоумышленника сообщила об инциденте в полицию.Как пишет газета, женщина пролежала в могиле около 70 часов, прежде чем ее нашли живой и отвезли в больницу. После спасения мать выражала беспокойство, что сын может попасть за решетку. По данным местных СМИ, в сентябре женщина скончалась.Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве, признали виновным и приговорили к двенадцати годам лишения свободы.
https://ria.ru/20200526/1571984145.html
шэньси
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1400x0_80_0_0_306d179be020b39b4beec06507574963.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шэньси, китай, в мире

Похороненная заживо сыном женщина выжила после трех дней в могиле

07:33 06.11.2020
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В китайской провинции Шэньси суд вынес приговор 58-летнему мужчине, пытавшемуся похоронить свою мать заживо, пишет газета "China Daily".
Сообщается, что сын погрузил 79-летнюю женщину в ручную тележку и похоронил ее в заброшенной могиле. Спустя три дня после исчезновения китаянки жена злоумышленника сообщила об инциденте в полицию.
Как пишет газета, женщина пролежала в могиле около 70 часов, прежде чем ее нашли живой и отвезли в больницу. После спасения мать выражала беспокойство, что сын может попасть за решетку. По данным местных СМИ, в сентябре женщина скончалась.
Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве, признали виновным и приговорили к двенадцати годам лишения свободы.
Скорая помощь. Индия - РИА Новости, 1920, 26.05.2020
26 мая, 06:30
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
 
ШэньсиКитайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой
08:45В Хабаровском крае ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
08:30Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море
08:17В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
08:12Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
08:12Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов у зоны боевых действий
08:11В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
08:07В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
08:00Концерн "Калашников" получил нового владельца
07:41Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов
07:33СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке
07:20Основная часть протестующих в Нью-Йорке разошлась
07:17В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня
07:14В Баку сообщили об отступлении ВС Армении в Карабахе
07:11Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
06:26В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
06:22В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
06:19Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
06:11ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян
06:09Эксперт рассказал о перспективах "зеленого" плана Байдена
Лента новостейМолния