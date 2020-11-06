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Участники протеста BLM в Нью-Йорке остановились в парке Юнион-сквер
Участники протеста BLM в Нью-Йорке остановились в парке Юнион-сквер
Протестующие представители движения Black Lives Matter и сочувствующие им участники протеста в Нью-Йорке остановились в парке Юнион-сквер, передает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T05:21
2020-11-06T06:02
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Протестующие представители движения Black Lives Matter и сочувствующие им участники протеста в Нью-Йорке остановились в парке Юнион-сквер, передает корреспондент РИА Новости.В ходе задержаний ранее на Манхэттене толпа частично рассеялась. Митинг в парке Юнион-сквер проходит мирно. Десятки полицейских наблюдают за ним со стороны, в воздухе барражирует вертолет. В толпе - флаги BLM и ЛГБТ-движения.Поначалу мирные протесты на Манхэттене переросли в конфликт, когда, по словам очевидцев, один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат от себя. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей, начались стычки и задержания.
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нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире

Участники протеста BLM в Нью-Йорке остановились в парке Юнион-сквер

05:21 06.11.2020 (обновлено: 06:02 06.11.2020)
 
© REUTERS / Lindsey WassonОфицер полиции на марш протеста, который прошел в день выборов в Сиэтле, штат Вашингтон
Офицер полиции на марш протеста, который прошел в день выборов в Сиэтле, штат Вашингтон - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Lindsey Wasson
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Протестующие представители движения Black Lives Matter и сочувствующие им участники протеста в Нью-Йорке остановились в парке Юнион-сквер, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе задержаний ранее на Манхэттене толпа частично рассеялась. Митинг в парке Юнион-сквер проходит мирно. Десятки полицейских наблюдают за ним со стороны, в воздухе барражирует вертолет. В толпе - флаги BLM и ЛГБТ-движения.
Поначалу мирные протесты на Манхэттене переросли в конфликт, когда, по словам очевидцев, один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат от себя. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей, начались стычки и задержания.
 
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