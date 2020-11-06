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Участники протеста BLM в Нью-Йорке остановились в парке Юнион-сквер
Участники протеста BLM в Нью-Йорке остановились в парке Юнион-сквер
Протестующие представители движения Black Lives Matter и сочувствующие им участники протеста в Нью-Йорке остановились в парке Юнион-сквер, передает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T05:21
2020-11-06T05:21
2020-11-06T06:02
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Протестующие представители движения Black Lives Matter и сочувствующие им участники протеста в Нью-Йорке остановились в парке Юнион-сквер, передает корреспондент РИА Новости.В ходе задержаний ранее на Манхэттене толпа частично рассеялась. Митинг в парке Юнион-сквер проходит мирно. Десятки полицейских наблюдают за ним со стороны, в воздухе барражирует вертолет. В толпе - флаги BLM и ЛГБТ-движения.Поначалу мирные протесты на Манхэттене переросли в конфликт, когда, по словам очевидцев, один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат от себя. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей, начались стычки и задержания.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире