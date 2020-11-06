https://ria.ru/20201106/mishustin-1583373258.html
Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ
Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ
Россия поддерживает проект плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ, они направлены на укрепление позиций государств-членов... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:33
2020-11-06T14:33
2020-11-06T14:33
михаил мишустин
снг
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает проект плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ, они направлены на укрепление позиций государств-членов содружества на мировой арене, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Весной мы утвердили стратегию экономического развития содружества на ближайшие 10 лет. И сегодня рассматриваем проект плана мероприятий по реализации её первого пятилетнего этапа ... Россия полностью поддерживает проект плана мероприятий", - сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции.Он уточнил, что этот документ подготовлен с учетом новых экономических реалий. "Мероприятия плана направлены на то, чтобы укрепить позиции наших государств на мировой арене, сделать экономики участников более конкурентоспособными", - заявил премьер.По его словам, эти мероприятия охватывают весь спектр задач, которые стоят перед СНГ, - от развития взаимной торговли и улучшения делового климата до активизации сотрудничества в сфере инноваций."Учитывается и необходимость ускорения цифровизации экономик государств-участников и общественных институтов. Ситуация с коронавирусом еще раз подтвердила важность этой работы", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583357960.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, снг, экономика
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Россия поддерживает проект плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ
, они направлены на укрепление позиций государств-членов содружества на мировой арене, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин
.
"Весной мы утвердили стратегию экономического развития содружества на ближайшие 10 лет. И сегодня рассматриваем проект плана мероприятий по реализации её первого пятилетнего этапа ... Россия полностью поддерживает проект плана мероприятий", - сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции.
Он уточнил, что этот документ подготовлен с учетом новых экономических реалий. "Мероприятия плана направлены на то, чтобы укрепить позиции наших государств на мировой арене, сделать экономики участников более конкурентоспособными", - заявил премьер.
По его словам, эти мероприятия охватывают весь спектр задач, которые стоят перед СНГ, - от развития взаимной торговли и улучшения делового климата до активизации сотрудничества в сфере инноваций.
"Учитывается и необходимость ускорения цифровизации экономик государств-участников и общественных институтов. Ситуация с коронавирусом еще раз подтвердила важность этой работы", - добавил Мишустин.