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Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ
Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ
Россия поддерживает проект плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ, они направлены на укрепление позиций государств-членов... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:33
2020-11-06T14:33
михаил мишустин
снг
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает проект плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ, они направлены на укрепление позиций государств-членов содружества на мировой арене, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Весной мы утвердили стратегию экономического развития содружества на ближайшие 10 лет. И сегодня рассматриваем проект плана мероприятий по реализации её первого пятилетнего этапа ... Россия полностью поддерживает проект плана мероприятий", - сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции.Он уточнил, что этот документ подготовлен с учетом новых экономических реалий. "Мероприятия плана направлены на то, чтобы укрепить позиции наших государств на мировой арене, сделать экономики участников более конкурентоспособными", - заявил премьер.По его словам, эти мероприятия охватывают весь спектр задач, которые стоят перед СНГ, - от развития взаимной торговли и улучшения делового климата до активизации сотрудничества в сфере инноваций."Учитывается и необходимость ускорения цифровизации экономик государств-участников и общественных институтов. Ситуация с коронавирусом еще раз подтвердила важность этой работы", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583357960.html
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михаил мишустин, снг, экономика

Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ

14:33 06.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает проект плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ, они направлены на укрепление позиций государств-членов содружества на мировой арене, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Весной мы утвердили стратегию экономического развития содружества на ближайшие 10 лет. И сегодня рассматриваем проект плана мероприятий по реализации её первого пятилетнего этапа ... Россия полностью поддерживает проект плана мероприятий", - сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Он уточнил, что этот документ подготовлен с учетом новых экономических реалий. "Мероприятия плана направлены на то, чтобы укрепить позиции наших государств на мировой арене, сделать экономики участников более конкурентоспособными", - заявил премьер.
По его словам, эти мероприятия охватывают весь спектр задач, которые стоят перед СНГ, - от развития взаимной торговли и улучшения делового климата до активизации сотрудничества в сфере инноваций.
"Учитывается и необходимость ускорения цифровизации экономик государств-участников и общественных институтов. Ситуация с коронавирусом еще раз подтвердила важность этой работы", - добавил Мишустин.
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Михаил МишустинСНГЭкономика
 
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