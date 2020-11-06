https://ria.ru/20201106/mikhail-zhvanetskiy-1583403779.html
Друзья и коллеги почтили память Михаила Жванецкого в Сети
Друзья и коллеги почтили память Михаила Жванецкого в Сети
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Друзья и коллеги почтили память Народного артиста РФ в соцсетях. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:44
2020-11-06T18:44
2020-11-06T18:44
зара (зарифа мгоян)
оскар кучера
александр ревва
гарик харламов (игорь)
лолита милявская
максим галкин
игорь николаев
михаил жванецкий
культура
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Друзья и коллеги почтили память Народного артиста РФ в соцсетях. Константин РайкинМаксим ГалкинСати СпиваковаИгорь НиколаевВиктор Коклюшкин"Мелеет русло литературы и искусства, но что поделать. У него запоминались три слова вместе сказанные, запоминались и уходили в народ, становились народными пословицами. Это большая редкость. Самое главное – многие хотят быть истинно народными артистами, им присваивают звание, но они не становятся народными, а он стал народным", – прокомментировал писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Владимир ВинокурГарик ХарламовАртур ПирожковЛолита МилявскаяОскар КучераЗара
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зара (зарифа мгоян), оскар кучера, александр ревва, гарик харламов (игорь), лолита милявская, максим галкин, игорь николаев, михаил жванецкий