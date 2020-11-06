Друзья и коллеги почтили память Михаила Жванецкого в Сети

По улице моей

Который год

Звучат шаги

Мои друзья уходят..."Вот, Володя, тебе и шестьдесят. Это такой жанр — стареть у всех на глазах под крики: "Вы совсем не изменились!". Изменились. Но не там, где видно. Умные люди — единомышленники. Дурак всегда думает иначе. Сейчас такое время, когда настоящее плетется в авангарде современного. Ничего. Наши взаимоотношения со временем — со временем и прояснятся. Береги женщину, что рядом. Женщины — морские 3везды, создающие образ и место. Мужчины — коньки морские, прыгающие вертикально. Их сила в сутулости. Разогнутый - не в счет. Сохраняй эту пружину в себе. Пусть твоя высота никогда не будет меньше твоей высоты. А с возрастом твоим разберутся поклонники и один из преданных." Михаил Жванецкий.