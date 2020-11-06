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https://ria.ru/20201106/mikhail-zhvanetskiy-1583403779.html
Друзья и коллеги почтили память Михаила Жванецкого в Сети
Друзья и коллеги почтили память Михаила Жванецкого в Сети
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Друзья и коллеги почтили память Народного артиста РФ в соцсетях. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:44
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Друзья и коллеги почтили память Народного артиста РФ в соцсетях. Константин РайкинМаксим ГалкинСати СпиваковаИгорь НиколаевВиктор Коклюшкин"Мелеет русло литературы и искусства, но что поделать. У него запоминались три слова вместе сказанные, запоминались и уходили в народ, становились народными пословицами. Это большая редкость. Самое главное – многие хотят быть истинно народными артистами, им присваивают звание, но они не становятся народными, а он стал народным", – прокомментировал писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Владимир ВинокурГарик ХарламовАртур ПирожковЛолита МилявскаяОскар КучераЗара
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413313.html
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зара (зарифа мгоян), оскар кучера, александр ревва, гарик харламов (игорь), лолита милявская, максим галкин, игорь николаев, михаил жванецкий

Друзья и коллеги почтили память Михаила Жванецкого в Сети

18:44 06.11.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в театре имени Вахтангова
Писатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Друзья и коллеги почтили память Народного артиста РФ в соцсетях.

Константин Райкин

"... Очень горько и тяжело нести такие утраты, это утрата для всей духовной жизни нашей страны, личная моя потеря, потому что я очень любил Мишу и очень ценил все его оценки разных явлений жизни, искусства, моей работы, нашего театра. Он был для меня очень важный человек."

Константин Райкин
Художественный руководитель московского театра "Сатирикон"

Максим Галкин

"Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!"
Максим Галкин
юморист, телеведущий

Сати Спивакова

По улице моей
Который год
Звучат шаги
Мои друзья уходят..."Вот, Володя, тебе и шестьдесят. Это такой жанр — стареть у всех на глазах под крики: "Вы совсем не изменились!". Изменились. Но не там, где видно. Умные люди — единомышленники. Дурак всегда думает иначе. Сейчас такое время, когда настоящее плетется в авангарде современного. Ничего. Наши взаимоотношения со временем — со временем и прояснятся. Береги женщину, что рядом. Женщины — морские 3везды, создающие образ и место. Мужчины — коньки морские, прыгающие вертикально. Их сила в сутулости. Разогнутый - не в счет. Сохраняй эту пружину в себе. Пусть твоя высота никогда не будет меньше твоей высоты. А с возрастом твоим разберутся поклонники и один из преданных." Михаил Жванецкий.

Сати Спивакова
актриса, телеведущая, писательница

Игорь Николаев

"Не стало Михаила Жванецкого. Гениального. Мудрого. И такого близкого и дорогого. Помню все: и наши приключения в Германии, и нашу ночную ловлю такси после посиделок на улице Горького у любимой гостеприимной Аллы, и еще тысячу историй, которые навсегда останутся в моей памяти! А в памяти народа – давно разобранные на цитаты произведения классика. Огромная невосполнимая утрата".
Игорь Николаев
композитор

Виктор Коклюшкин

"Мелеет русло литературы и искусства, но что поделать. У него запоминались три слова вместе сказанные, запоминались и уходили в народ, становились народными пословицами. Это большая редкость. Самое главное – многие хотят быть истинно народными артистами, им присваивают звание, но они не становятся народными, а он стал народным", – прокомментировал писатель-сатирик Виктор Коклюшкин.

Владимир Винокур

"Дорогой, Миша! Простой Гений. Помним и любим. С поклоном. Кланяюсь семье".
Владимир Винокур
юморист

Гарик Харламов

"Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким".
Гарик Харламов
шоумен, актер

Артур Пирожков

"Михаил Михайлович, вы навсегда в моем сердце!"
Артур Пирожков (Александр Ревва)
шоумен, музыкант

Лолита Милявская

"Я знаю вас с моих 16, а в 39 вы перевернули мою жизнь одной точной фразой: "Тебе никто не нужен, ты сама все напишешь". Это касалось исключительно монологов для концертов. И вы были правы. Восхищаюсь. Не отпуская из мозга, не опускаю ладони, аплодирую".
Лолита Милявская
певица

Оскар Кучера

"Михаил Михайлович ушел. Но столько оставил, что на веки останется с нами. Спасибо за все. Браво, артист".
Оскар Кучера
актер

Зара

"Эпоха сатиры, блистательного ума, таланта – ушла. Его знали и любили поколениями. С ним переживали и самые сложные, и самые незабываемые моменты жизни и истории нашей страны. Дорогой сердцу друг для миллионов. Пересекаясь на мероприятиях, он покорял своим обаянием всех окружающих людей. Михаил Михайлович, родной, покойтесь с миром".
Зара (Зарифа Мгоян)
певица
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
17:59Культура
Ушел Михаил Жванецкий. "Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут"
 
КультураЗара (Зарифа Мгоян)Оскар КучераАлександр РевваГарик Харламов (Игорь)Лолита МилявскаяМаксим ГалкинИгорь НиколаевМихаил Жванецкий
 
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