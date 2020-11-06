https://ria.ru/20201106/metr-1583431363.html

Матвиенко назвала Жванецкого всенародно любимым мэтром

Матвиенко назвала Жванецкого всенародно любимым мэтром

Михаил Жванецкий был настоящим мастером сатиры с тонким философским отношением к миру, говорится в соболезнованиях спикера Совфеда Валентины Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:14

2020-11-06T18:14

2020-11-06T18:14

умер михаил жванецкий

россия

валентина матвиенко

михаил жванецкий

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Михаил Жванецкий был настоящим мастером сатиры с тонким философским отношением к миру, говорится в соболезнованиях спикера Совфеда Валентины Матвиенко.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.По словам парламентария, Жванецкий обладал редким даром - умением размышлять обо всем, что наполняет нашу жизнь, "заставляя людей смеяться и грустить".Она также отметила, что коллеги и друзья ценили Жванецкого за душевную щедрость, высокую внутреннюю культуру и оптимизм.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413313.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, россия, валентина матвиенко, михаил жванецкий