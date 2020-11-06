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Матвиенко назвала Жванецкого всенародно любимым мэтром
Матвиенко назвала Жванецкого всенародно любимым мэтром
Михаил Жванецкий был настоящим мастером сатиры с тонким философским отношением к миру, говорится в соболезнованиях спикера Совфеда Валентины Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:14
2020-11-06T18:14
умер михаил жванецкий
россия
валентина матвиенко
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Михаил Жванецкий был настоящим мастером сатиры с тонким философским отношением к миру, говорится в соболезнованиях спикера Совфеда Валентины Матвиенко.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.По словам парламентария, Жванецкий обладал редким даром - умением размышлять обо всем, что наполняет нашу жизнь, "заставляя людей смеяться и грустить".Она также отметила, что коллеги и друзья ценили Жванецкого за душевную щедрость, высокую внутреннюю культуру и оптимизм.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
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умер михаил жванецкий, россия, валентина матвиенко, михаил жванецкий

Матвиенко назвала Жванецкого всенародно любимым мэтром

18:14 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПисатель Михаил Жванецкий
Писатель Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Михаил Жванецкий был настоящим мастером сатиры с тонким философским отношением к миру, говорится в соболезнованиях спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на премьере фильма Юморист - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
16:33
Биография Михаила Жванецкого

"Михаил Михайлович был и останется всенародно любимым мэтром юмористического жанра, искрометным писателем-сатириком, актером, блестящим рассказчиком", - отметила Матвиенко.

По словам парламентария, Жванецкий обладал редким даром - умением размышлять обо всем, что наполняет нашу жизнь, "заставляя людей смеяться и грустить".

"Настоящий мастер сатиры с тонким философским отношением к миру, Михаил Михайлович был бесконечно предан профессии и своему Театру миниатюр, которым руководил более 30 лет", - заявила Матвиенко.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
17:59Культура
Ушел Михаил Жванецкий. "Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут"
Она также отметила, что коллеги и друзья ценили Жванецкого за душевную щедрость, высокую внутреннюю культуру и оптимизм.
 
Умер Михаил ЖванецкийРоссияВалентина МатвиенкоМихаил Жванецкий
 
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