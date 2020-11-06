https://ria.ru/20201106/merkel-1583428854.html

Пермские власти займутся дорогой в деревне, где просили помощи у Меркель

Пермские власти займутся дорогой в деревне, где просили помощи у Меркель

Местные власти в 2021 году планируют принять на баланс бесхозную дорогу в деревню под Пермью, жители которой просили канцлера Германии присоединить к ФРГ и... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:06

2020-11-06T18:06

2020-11-06T18:06

ангела меркель

германия

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 6 ноя - РИА Новости. Местные власти в 2021 году планируют принять на баланс бесхозную дорогу в деревню под Пермью, жители которой просили канцлера Германии присоединить к ФРГ и отремонтировать проезд в их населенный пункт, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.Ранее в соцсетях появилась информация, что жители деревни Косотуриха в Пермском крае просят канцлера Германии Ангелу Меркель присоединить разбитую районную дорогу к ФРГ и отремонтировать ее, так как местные власти приводить в порядок проезжую часть отказываются, апеллируя к бесхозности земельного участка. Дожидаясь ответа, жители ремонтируют дорогу своими силами. По их словам, зимой ни "скорая", ни школьный автобус проехать по разрушенному дорожному полотну не могут.Собеседница агентства уточнила, что решение о приоритетных объектах дорожного ремонта муниципальные образования принимают самостоятельно.По информации районных властей, жители совсем недавно стали жаловаться на состояние проезжей части, впервые это произошло 1 октября, при этом в деревню можно проехать по второй асфальтированной дороге от трассы Пермь - Усть-Качка. "При возникновении аварийных дефектов они будут своевременно ликвидироваться", — заверили в райадминистрации.По данным краевого минтранса, Пермский район ежегодно получает субсидию из регионального дорожного фонда Пермского края. Так, в 2019 году сумма поддержки составила 119,1 миллиона рублей, еще 159 миллиона рублей район получил на приведение в порядок дорожных объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году объем поддержки муниципалитета был увеличен на 22% и составил 145,8 миллиона рублей, кроме того, 100 миллионов рублей направлены на дорожный ремонт в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

https://ria.ru/20200424/1570547925.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200227/1565294450.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, германия, пермь, пермский край, происшествия