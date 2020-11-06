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Пермские власти займутся дорогой в деревне, где просили помощи у Меркель
Пермские власти займутся дорогой в деревне, где просили помощи у Меркель
Местные власти в 2021 году планируют принять на баланс бесхозную дорогу в деревню под Пермью, жители которой просили канцлера Германии присоединить к ФРГ и... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:06
2020-11-06T18:06
ангела меркель
германия
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 6 ноя - РИА Новости. Местные власти в 2021 году планируют принять на баланс бесхозную дорогу в деревню под Пермью, жители которой просили канцлера Германии присоединить к ФРГ и отремонтировать проезд в их населенный пункт, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.Ранее в соцсетях появилась информация, что жители деревни Косотуриха в Пермском крае просят канцлера Германии Ангелу Меркель присоединить разбитую районную дорогу к ФРГ и отремонтировать ее, так как местные власти приводить в порядок проезжую часть отказываются, апеллируя к бесхозности земельного участка. Дожидаясь ответа, жители ремонтируют дорогу своими силами. По их словам, зимой ни "скорая", ни школьный автобус проехать по разрушенному дорожному полотну не могут.Собеседница агентства уточнила, что решение о приоритетных объектах дорожного ремонта муниципальные образования принимают самостоятельно.По информации районных властей, жители совсем недавно стали жаловаться на состояние проезжей части, впервые это произошло 1 октября, при этом в деревню можно проехать по второй асфальтированной дороге от трассы Пермь - Усть-Качка. "При возникновении аварийных дефектов они будут своевременно ликвидироваться", — заверили в райадминистрации.По данным краевого минтранса, Пермский район ежегодно получает субсидию из регионального дорожного фонда Пермского края. Так, в 2019 году сумма поддержки составила 119,1 миллиона рублей, еще 159 миллиона рублей район получил на приведение в порядок дорожных объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году объем поддержки муниципалитета был увеличен на 22% и составил 145,8 миллиона рублей, кроме того, 100 миллионов рублей направлены на дорожный ремонт в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
https://ria.ru/20200424/1570547925.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200227/1565294450.html
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ангела меркель, германия, пермь, пермский край, происшествия

Пермские власти займутся дорогой в деревне, где просили помощи у Меркель

18:06 06.11.2020
 
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Перми
Виды Перми - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
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ПЕРМЬ, 6 ноя - РИА Новости. Местные власти в 2021 году планируют принять на баланс бесхозную дорогу в деревню под Пермью, жители которой просили канцлера Германии присоединить к ФРГ и отремонтировать проезд в их населенный пункт, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
Ранее в соцсетях появилась информация, что жители деревни Косотуриха в Пермском крае просят канцлера Германии Ангелу Меркель присоединить разбитую районную дорогу к ФРГ и отремонтировать ее, так как местные власти приводить в порядок проезжую часть отказываются, апеллируя к бесхозности земельного участка. Дожидаясь ответа, жители ремонтируют дорогу своими силами. По их словам, зимой ни "скорая", ни школьный автобус проехать по разрушенному дорожному полотну не могут.
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"Автомобильная дорога Пермь – Усть-Качка – Косотуриха на балансе района не значится. Ее оформление и принятие на баланс планируется в 2021 году. На сегодняшний день указанная дорога находится в удовлетворительном состоянии. Транспортная доступность деревни Косотуриха обеспечена в полном объеме… в том числе в зимний период, как для экстренных служб, так и для местных автобусов", — процитировали в краевом минтрансе ответ администрации Пермского муниципального района.

Собеседница агентства уточнила, что решение о приоритетных объектах дорожного ремонта муниципальные образования принимают самостоятельно.
По информации районных властей, жители совсем недавно стали жаловаться на состояние проезжей части, впервые это произошло 1 октября, при этом в деревню можно проехать по второй асфальтированной дороге от трассы Пермь - Усть-Качка. "При возникновении аварийных дефектов они будут своевременно ликвидироваться", — заверили в райадминистрации.
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По данным краевого минтранса, Пермский район ежегодно получает субсидию из регионального дорожного фонда Пермского края. Так, в 2019 году сумма поддержки составила 119,1 миллиона рублей, еще 159 миллиона рублей район получил на приведение в порядок дорожных объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году объем поддержки муниципалитета был увеличен на 22% и составил 145,8 миллиона рублей, кроме того, 100 миллионов рублей направлены на дорожный ремонт в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
 
Ангела МеркельГерманияПермьПермский крайПроисшествия
 
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