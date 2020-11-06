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https://ria.ru/20201106/medsestra-1583310315.html
В Новосибирске таскавшую ребенка за волосы медсестру отстранили от работы
В Новосибирске таскавшую ребенка за волосы медсестру отстранили от работы
Медицинскую сестру Новосибирской клинической туберкулезной больницы после появления в социальных сетях видеоролика, на котором она берет ребенка за волосы и... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:18
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следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 ноя — РИА Новости. Медицинскую сестру Новосибирской клинической туберкулезной больницы после появления в социальных сетях видеоролика, на котором она берет ребенка за волосы и кидает на кровать, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в пятницу в облминздраве.Ранее сообщалось, что следователи СК России в Новосибирске организовали проверку обстоятельств предполагаемого жестокого обращения с детьми после появления в социальных сетях видеоролика из больницы."Медицинская сестра отстранена от работы, готовится приказ об ее увольнении", — говорится в комментарии Министерства здравоохранения Новосибирской области.В облминздраве сообщили, что для расследования инцидента, произошедшего в филиале Государственной областной новосибирской клинической туберкулезной больницы, создана совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко."По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинской сестры", — добавили в министерстве.
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новосибирск
новосибирская область
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Медсестра таскает ребенка за волосы в больнице Новосибирска
В Новосибирске в детской туберкулёзной больнице медсестра таскала девочку за волосы. СК начал проверку. Запись инцидента появилась ранее в соцсетях. На ней видно, как женщина берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать. Видео сняла женщина, которая проходила в больнице обследование. Она утверждает, что медсестра так себя ведёт регулярно. Прокуратура Новосибирской области, Минздрав региона и областной аппарат детского омбудсмена также начали проверку.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске таскавшую ребенка за волосы медсестру отстранили от работы

09:18 06.11.2020 (обновлено: 14:15 06.11.2020)
 
Кадр видео жестокого обращения с ребенком в больнице в Новосибирске
Кадр видео жестокого обращения с ребенком в больнице в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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НОВОСИБИРСК, 6 ноя — РИА Новости. Медицинскую сестру Новосибирской клинической туберкулезной больницы после появления в социальных сетях видеоролика, на котором она берет ребенка за волосы и кидает на кровать, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в пятницу в облминздраве.
Ранее сообщалось, что следователи СК России в Новосибирске организовали проверку обстоятельств предполагаемого жестокого обращения с детьми после появления в социальных сетях видеоролика из больницы.
"Медицинская сестра отстранена от работы, готовится приказ об ее увольнении", — говорится в комментарии Министерства здравоохранения Новосибирской области.
В облминздраве сообщили, что для расследования инцидента, произошедшего в филиале Государственной областной новосибирской клинической туберкулезной больницы, создана совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.
"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинской сестры", — добавили в министерстве.
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