https://ria.ru/20201106/medsestra-1583310315.html
В Новосибирске таскавшую ребенка за волосы медсестру отстранили от работы
В Новосибирске таскавшую ребенка за волосы медсестру отстранили от работы
Медицинскую сестру Новосибирской клинической туберкулезной больницы после появления в социальных сетях видеоролика, на котором она берет ребенка за волосы и... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:18
2020-11-06T09:18
2020-11-06T14:15
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 ноя — РИА Новости. Медицинскую сестру Новосибирской клинической туберкулезной больницы после появления в социальных сетях видеоролика, на котором она берет ребенка за волосы и кидает на кровать, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в пятницу в облминздраве.Ранее сообщалось, что следователи СК России в Новосибирске организовали проверку обстоятельств предполагаемого жестокого обращения с детьми после появления в социальных сетях видеоролика из больницы."Медицинская сестра отстранена от работы, готовится приказ об ее увольнении", — говорится в комментарии Министерства здравоохранения Новосибирской области.В облминздраве сообщили, что для расследования инцидента, произошедшего в филиале Государственной областной новосибирской клинической туберкулезной больницы, создана совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко."По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинской сестры", — добавили в министерстве.
https://ria.ru/20201011/krazha-1579285807.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Медсестра таскает ребенка за волосы в больнице Новосибирска
В Новосибирске в детской туберкулёзной больнице медсестра таскала девочку за волосы. СК начал проверку.
Запись инцидента появилась ранее в соцсетях. На ней видно, как женщина берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать. Видео сняла женщина, которая проходила в больнице обследование. Она утверждает, что медсестра так себя ведёт регулярно.
Прокуратура Новосибирской области, Минздрав региона и областной аппарат детского омбудсмена также начали проверку.
2020-11-06T09:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия