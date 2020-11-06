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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20201106/medpomosch-1583303004.html
Томенко поручил быстрее оказывать медпомощь в Алтайском крае
Томенко поручил быстрее оказывать медпомощь в Алтайском крае
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам городов и районов региона повысить оперативность оказания медицинской помощи и заявил, что ни один... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T07:44
2020-11-06T07:44
алтайский край
виктор томенко
александр студеникин
бийск
алтайский край
барнаул
общество
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БАРНАУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам городов и районов региона повысить оперативность оказания медицинской помощи и заявил, что ни один звонок в больницу не должен остаться без реальной поддержки врачей, сообщает краевое правительство по итогам визита главы региона в Бийск.Во время рабочей поездки глава региона оценил эпидемиологическую ситуацию и работу системы здравоохранения наукограда. Томенко напомнил, что на фоне роста числа COVID-инфицированных в регионе со второй декады сентября наблюдается и сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - эпидпорог превышен почти на 70%. Особое внимание губернатор уделил скорости и эффективности оказания необходимой медицинской помощи."Сегодня чтобы дозвониться в любую поликлинику города, нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка - и тебе ответили", - рассказал Томенко о результатах контрольного обзвона поликлиник краевой столицы Барнаула, где удалось наладить результативную работу call-центров на базе поликлиник. При этом губернатор подчеркнул, что просто дозвониться в медучреждение недостаточно: необходимо выстроить работу так, чтобы ни один звонок не остался без реальной помощи врачей – в поликлинике, при приеме на дому или через телефонную консультацию.Подобным образом выстроить работу губернатор поручил руководителям бийской агломерации. Он потребовал уделить особое внимание обеспечению лекарственными препаратами аптек. По словам главы региона, лекарства должны быть всегда в наличии, чтобы все нуждающиеся имели возможность их приобрести.Острой критике глава региона подверг замечание главы наукограда Александра Студеникина о заполненности коечного фонда Бийска на 91%. Томенко отметил, что такая предельная наполненность госпиталей недопустима, а в запасе должно быть не менее 20% коечного фонда. В ближайшее время по поручению губернатора число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией должно быть увеличено до 900. Помимо действующих госпиталей, дополнительные места будут оборудованы на базе санатория-профилактория Бийского олеумного завода.В целом по итогам поездки губернатор отметил, что говорить о нормализации обстановки по противодействию коронавирусной инфекции в Бийске пока рано, а в работу по оказанию медицинской помощи организаторам городского здравоохранения совместно с руководителями муниципалитета в ближайшее время предстоит внести существенные коррективы. "В сложившейся эпидемиологической ситуации руководство муниципальных образований должно тесно взаимодействовать с краевыми медицинскими учреждениями", - сказал он.
https://ria.ru/20201027/pomosch-1581749991.html
https://ria.ru/20200928/altay-1577881951.html
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виктор томенко, александр студеникин, бийск, алтайский край, барнаул, общество

Томенко поручил быстрее оказывать медпомощь в Алтайском крае

07:44 06.11.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам городов и районов региона повысить оперативность оказания медицинской помощи и заявил, что ни один звонок в больницу не должен остаться без реальной поддержки врачей, сообщает краевое правительство по итогам визита главы региона в Бийск.
Во время рабочей поездки глава региона оценил эпидемиологическую ситуацию и работу системы здравоохранения наукограда. Томенко напомнил, что на фоне роста числа COVID-инфицированных в регионе со второй декады сентября наблюдается и сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - эпидпорог превышен почти на 70%. Особое внимание губернатор уделил скорости и эффективности оказания необходимой медицинской помощи.
"Сегодня чтобы дозвониться в любую поликлинику города, нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка - и тебе ответили", - рассказал Томенко о результатах контрольного обзвона поликлиник краевой столицы Барнаула, где удалось наладить результативную работу call-центров на базе поликлиник. При этом губернатор подчеркнул, что просто дозвониться в медучреждение недостаточно: необходимо выстроить работу так, чтобы ни один звонок не остался без реальной помощи врачей – в поликлинике, при приеме на дому или через телефонную консультацию.
Подобным образом выстроить работу губернатор поручил руководителям бийской агломерации. Он потребовал уделить особое внимание обеспечению лекарственными препаратами аптек. По словам главы региона, лекарства должны быть всегда в наличии, чтобы все нуждающиеся имели возможность их приобрести.
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Острой критике глава региона подверг замечание главы наукограда Александра Студеникина о заполненности коечного фонда Бийска на 91%. Томенко отметил, что такая предельная наполненность госпиталей недопустима, а в запасе должно быть не менее 20% коечного фонда. В ближайшее время по поручению губернатора число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией должно быть увеличено до 900. Помимо действующих госпиталей, дополнительные места будут оборудованы на базе санатория-профилактория Бийского олеумного завода.
В целом по итогам поездки губернатор отметил, что говорить о нормализации обстановки по противодействию коронавирусной инфекции в Бийске пока рано, а в работу по оказанию медицинской помощи организаторам городского здравоохранения совместно с руководителями муниципалитета в ближайшее время предстоит внести существенные коррективы. "В сложившейся эпидемиологической ситуации руководство муниципальных образований должно тесно взаимодействовать с краевыми медицинскими учреждениями", - сказал он.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоАлександр СтуденикинБийскАлтайский крайБарнаулОбщество
 
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