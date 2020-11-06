В Австрии рассказали о мечетях, которые посещал венский террорист
ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Посещение двух мечетей способствовало радикализации венского террориста, заявила в пятницу министр по делам интеграции и культов Австрии Сюзанне Рааб.
Ранее глава МВД Австрии и министр по делам интеграции и культов Австрии Сюзанне Рааб сообщили о закрытии "радикальных мечетей" после теракта в Вене.
"Министерство внутренних дел вчера проинформировало ведомство по делам культов, что террорист понедельника с момента его освобождения из-под стражи постоянно посещал две венские мечети и/или объединения", - сказала Рааб на пресс-конференции.
Речь идет о мечетях, расположенных в районах Оттагринг и Майдлинг. "Спецслужба BVT сообщила нам, что посещение этих мечетей способствовало его радикализации", - добавила министр, подчеркнув, что их необходимо закрыть в интересах общественной безопасности и порядка.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.
* Террористическая организация, запрещенная в России
3 ноября, 18:30Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре ВеныВ центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли.