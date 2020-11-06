https://ria.ru/20201106/mechet-1583462024.html

В Австрии рассказали о мечетях, которые посещал венский террорист

В Австрии рассказали о мечетях, которые посещал венский террорист

Посещение двух мечетей способствовало радикализации венского террориста, заявила в пятницу министр по делам интеграции и культов Австрии Сюзанне Рааб. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:23

2020-11-06T21:23

2020-11-06T21:23

теракт в вене

мвд австрии

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Посещение двух мечетей способствовало радикализации венского террориста, заявила в пятницу министр по делам интеграции и культов Австрии Сюзанне Рааб.Ранее глава МВД Австрии и министр по делам интеграции и культов Австрии Сюзанне Рааб сообщили о закрытии "радикальных мечетей" после теракта в Вене."Министерство внутренних дел вчера проинформировало ведомство по делам культов, что террорист понедельника с момента его освобождения из-под стражи постоянно посещал две венские мечети и/или объединения", - сказала Рааб на пресс-конференции.Речь идет о мечетях, расположенных в районах Оттагринг и Майдлинг. "Спецслужба BVT сообщила нам, что посещение этих мечетей способствовало его радикализации", - добавила министр, подчеркнув, что их необходимо закрыть в интересах общественной безопасности и порядка.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. Пятого декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201106/mechet-1583391473.html

https://ria.ru/20201103/terakt-v-avstrii-strelba-po-prokhozhim-v-tsentre-veny-1582887243.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире