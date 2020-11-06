https://ria.ru/20201106/mechet-1583391473.html

Власти Австрии намерены закрыть радикальные мечети из-за теракта в Вене

Власти Австрии намерены закрыть радикальные мечети из-за теракта в Вене

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр по делам интеграции Сюзанне Рааб объявили о намерении после теракта в Вене закрыть "радикальные мечети",... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:57

2020-11-06T15:57

2020-11-06T15:57

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр по делам интеграции Сюзанне Рааб объявили о намерении после теракта в Вене закрыть "радикальные мечети", сообщило австрийское агентство APA.По данным агентства, такое решение было принято после встречи с главой исламской религиозной общины Австрии Умитом Вуралом. "Речь идет о лишении правового статуса и роспуске организаций", - пояснило агентство.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201104/avstriya-1583052845.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире