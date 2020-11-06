https://ria.ru/20201106/mashina-1583388041.html
Глава Волгоградской области передал свою служебную машину педиатрам
Глава Волгоградской области передал свою служебную машину педиатрам
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отдал на временное пользование свой служебный автомобиль для работы педиатров городской детской поликлиники №15, РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:40
2020-11-06T15:40
2020-11-06T15:40
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
общество
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ВОЛГОГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отдал на временное пользование свой служебный автомобиль для работы педиатров городской детской поликлиники №15, сообщили РИА Новости в администрации области.Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров временно передаст часть машин из автопарка администрации врачам-терапевтам для посещения больных, также он призвал это сделать депутатов облдумы и руководителей районных администраций.По информации ведомства, в пятницу 11 медучреждениям Волгограда были переданы автомобили. Машины направили комитеты областной администрации, мэрия, городская и областная думы.По словам собеседника агентства, автомобили переданы вместе с водителями и расходы по содержанию останутся за гаражами тех ведомств, которые их направили в больницы и поликлиники.
https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583334033.html
https://ria.ru/20201104/pokhorony-1583026358.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочаров, волгоград, общество