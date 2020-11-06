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Волгоградская область
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Глава Волгоградской области передал свою служебную машину педиатрам
Глава Волгоградской области передал свою служебную машину педиатрам
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отдал на временное пользование свой служебный автомобиль для работы педиатров городской детской поликлиники №15, РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:40
2020-11-06T15:40
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
общество
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ВОЛГОГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отдал на временное пользование свой служебный автомобиль для работы педиатров городской детской поликлиники №15, сообщили РИА Новости в администрации области.Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров временно передаст часть машин из автопарка администрации врачам-терапевтам для посещения больных, также он призвал это сделать депутатов облдумы и руководителей районных администраций.По информации ведомства, в пятницу 11 медучреждениям Волгограда были переданы автомобили. Машины направили комитеты областной администрации, мэрия, городская и областная думы.По словам собеседника агентства, автомобили переданы вместе с водителями и расходы по содержанию останутся за гаражами тех ведомств, которые их направили в больницы и поликлиники.
https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583334033.html
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андрей бочаров, волгоград, общество

Глава Волгоградской области передал свою служебную машину педиатрам

15:40 06.11.2020
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отдал на временное пользование свой служебный автомобиль для работы педиатров городской детской поликлиники №15, сообщили РИА Новости в администрации области.
Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров временно передаст часть машин из автопарка администрации врачам-терапевтам для посещения больных, также он призвал это сделать депутатов облдумы и руководителей районных администраций.
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По информации ведомства, в пятницу 11 медучреждениям Волгограда были переданы автомобили. Машины направили комитеты областной администрации, мэрия, городская и областная думы.
"Губернатор также отдал свой служебный автомобиль Kia Quoris в детскую поликлинику №15 для работы педиатров на вызовах. В гараже главы региона есть еще одна служебная машина", - сообщили РИА Новости в администрации.
По словам собеседника агентства, автомобили переданы вместе с водителями и расходы по содержанию останутся за гаражами тех ведомств, которые их направили в больницы и поликлиники.
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