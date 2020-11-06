https://ria.ru/20201106/marshrutka-1583352139.html
В Воронеже столкнулись две маршрутки
В Воронеже столкнулись две маршрутки
Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:52
2020-11-06T12:52
2020-11-06T12:53
гумвд
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла около 09.10 мск на Московском проспекте, на остановке общественного транспорта "ул. 45-й Стрелковой дивизии".По данным полиции, автобус ПАЗ в это время производил высадку и посадку пассажиров.Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20201105/avariya-1583208774.html
https://ria.ru/20201105/mediki-1583270397.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, воронеж, происшествия