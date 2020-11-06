https://ria.ru/20201106/marshrutka-1583352139.html

В Воронеже столкнулись две маршрутки

В Воронеже столкнулись две маршрутки

Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:52

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гумвд

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла около 09.10 мск на Московском проспекте, на остановке общественного транспорта "ул. 45-й Стрелковой дивизии".По данным полиции, автобус ПАЗ в это время производил высадку и посадку пассажиров.Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20201105/avariya-1583208774.html

https://ria.ru/20201105/mediki-1583270397.html

воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, воронеж, происшествия