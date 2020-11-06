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В Воронеже столкнулись две маршрутки
В Воронеже столкнулись две маршрутки
Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 06.11.2020
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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла около 09.10 мск на Московском проспекте, на остановке общественного транспорта "ул. 45-й Стрелковой дивизии".По данным полиции, автобус ПАЗ в это время производил высадку и посадку пассажиров.Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20201105/avariya-1583208774.html
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гумвд, воронеж, происшествия

В Воронеже столкнулись две маршрутки

12:52 06.11.2020 (обновлено: 12:53 06.11.2020)
 
© Фото : ГУ МВД РФ по Воронежской областиДТП с участием двух маршруток в Воронеже
ДТП с участием двух маршруток в Воронеже - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : ГУ МВД РФ по Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла около 09.10 мск на Московском проспекте, на остановке общественного транспорта "ул. 45-й Стрелковой дивизии".
В центре Москвы машина въехала в остановку - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 16:55
ДТП в центре Москвы: машина протаранила остановку
"Водитель микроавтобуса "Газель", следовавший по маршруту №125 в направлении улицы Кольцовская, по предварительным данным, не принял меры к полной остановке транспортного средства и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута 57В", - говорится в сообщении.
По данным полиции, автобус ПАЗ в это время производил высадку и посадку пассажиров.
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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В Пермском крае завели дело после гибели медиков в ДТП со скорой
"В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились пассажиры автобуса ПАЗ - мужчина и женщина, а также женщина, находившаяся в микроавтобусе "Газель", - сообщает полиция.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
 
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