https://ria.ru/20201106/markirovka-1583471659.html

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России

Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков в России с 1 апреля 2021 по 28 февраля 2022 года, проект... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T23:21

2020-11-06T23:21

2020-11-06T23:30

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков в России с 1 апреля 2021 по 28 февраля 2022 года, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в тексте проекта.Документ также устанавливает перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента. Помимо непосредственно пива, пилотный проект предлагается распространить на безалкогольное пиво, сидр и пуаре (грушевый сидр), а также медовуху.Минпромторг РФ будет обеспечивать координацию создания и функционирования информационной системы в рамках эксперимента. До 30 июня 2021 года предлагается разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента. Участники оборота напитков (производители, импортеры, оптовые и розничные предприятия, а также предприятия общественного питания) будут участвовать в эксперименте на добровольной основе."В целях отработки задач эксперимента на производственных площадках производителей, в том числе по выбору оптимальных технологий нанесения средств идентификации, на период проведения эксперимента участникам оборота будет предоставлено специализированное оборудование на безвозмездной основе", - говорится в пояснительной записке к проекту.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров других категорий - цифровые коды.

https://ria.ru/20200604/1572434125.html

https://ria.ru/20200910/pivo-1577023689.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика