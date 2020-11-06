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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков в России с 1 апреля 2021 по 28 февраля 2022 года, проект... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T23:21
2020-11-06T23:30
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков в России с 1 апреля 2021 по 28 февраля 2022 года, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в тексте проекта.Документ также устанавливает перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента. Помимо непосредственно пива, пилотный проект предлагается распространить на безалкогольное пиво, сидр и пуаре (грушевый сидр), а также медовуху.Минпромторг РФ будет обеспечивать координацию создания и функционирования информационной системы в рамках эксперимента. До 30 июня 2021 года предлагается разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента. Участники оборота напитков (производители, импортеры, оптовые и розничные предприятия, а также предприятия общественного питания) будут участвовать в эксперименте на добровольной основе."В целях отработки задач эксперимента на производственных площадках производителей, в том числе по выбору оптимальных технологий нанесения средств идентификации, на период проведения эксперимента участникам оборота будет предоставлено специализированное оборудование на безвозмездной основе", - говорится в пояснительной записке к проекту.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров других категорий - цифровые коды.
https://ria.ru/20200604/1572434125.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России

23:21 06.11.2020 (обновлено: 23:30 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПроизводства кваса и пива на Очаковском заводе
Производства кваса и пива на Очаковском заводе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков в России с 1 апреля 2021 по 28 февраля 2022 года, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в тексте проекта.
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Документ также устанавливает перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента. Помимо непосредственно пива, пилотный проект предлагается распространить на безалкогольное пиво, сидр и пуаре (грушевый сидр), а также медовуху.
Минпромторг РФ будет обеспечивать координацию создания и функционирования информационной системы в рамках эксперимента. До 30 июня 2021 года предлагается разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента. Участники оборота напитков (производители, импортеры, оптовые и розничные предприятия, а также предприятия общественного питания) будут участвовать в эксперименте на добровольной основе.
"В целях отработки задач эксперимента на производственных площадках производителей, в том числе по выбору оптимальных технологий нанесения средств идентификации, на период проведения эксперимента участникам оборота будет предоставлено специализированное оборудование на безвозмездной основе", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров других категорий - цифровые коды.
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