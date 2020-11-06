https://ria.ru/20201106/malysheva-1583316784.html

Малышева рассказала, почему коронавирус не так страшен

Малышева рассказала, почему коронавирус не так страшен

Телеведущая и врач Елена Малышева на своей странице в инстаграме объяснила, почему COVID-19 не так страшен, как многие думали. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:09

2020-11-06T10:09

2020-11-06T11:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

елена малышева

аргентина

бразилия

испания

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева на своей странице в инстаграме объяснила, почему COVID-19 не так страшен, как многие думали.Так, по ее словам, у большинства людей с коронавирусом либо легкие симптомы, либо их вообще нет. Смертность от COVID-19, отметила Малышева, снизилась в три-четыре раза по сравнению с началом эпидемии в России. Риск умереть от заболевания, уверена врач, низкий: в среднем он составляет 0,04 процента. Такой же показатель, подчеркнула телеведущая, у сезонного гриппа."Так, риск умереть, если вам меньше 65 лет, — от шести до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии", — объяснила она.Малышева также напомнила, что дети практически не умирают от COVID-19, а открытие школ не привело к вспышкам инфекции. Кроме того, существуют и снижающие смертность от коронавируса лекарства — и большинство пациентов в больницах уже их получают. Как отметила медик, у переболевших вырабатываются защитные антитела, которые сохраняются минимум четыре месяца."На сегодня в мире всего 24 таких случая повторного инфицирования из 49 миллионов людей, у которых этот вирус был обнаружен", — пояснила Малышева.Телеведущая также подчеркнула, что есть и противовирусные препараты для лечения COVID-19, однако их нужно принимать только по назначению врача. При этом уже утвердили шесть вакцин против коронавирусного заболевания, а 11 на подходе — и они все безопасны для людей, констатировала врач.В мире с начала пандемии выявили почти 48 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, умерли более 1,2 миллиона человек. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертую строчку, далее идут Франция, Испания, Аргентина, Британия и Колумбия.В России зарегистрировали 1,7 миллиона заболевших, из них 29 509 человек скончались, более 1,2 миллиона пациентов вылечились. Накануне сообщалось о 19,4 тысячи новых случаев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html

https://ria.ru/20201106/produkty-1583287059.html

россия

аргентина

бразилия

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, аргентина, бразилия, испания, общество