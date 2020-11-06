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Маас призвал Россию и США продолжить работу над продлением СНВ-3
Маас призвал Россию и США продолжить работу над продлением СНВ-3
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что приветствует желание России и США продлить СНВ-3, призывает обе страны продолжить эту позитивную динамику после... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:33
2020-11-06T16:58
хайко маас
договор снв-3
мид германии
москва
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сша
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что приветствует желание России и США продлить СНВ-3, призывает обе страны продолжить эту позитивную динамику после американских выборов."Германия приветствует недавние переговоры между США и Россией по продлению СНВ-3. Эта позитивная динамика должна продолжиться и после выборов в США", - заявил Маас на конференции "2020. Догоняя технологии, переосмысляя контроль над вооружениями".Он подчеркнул, что это не только двусторонний вопрос между США и Россией, но и "гарант глобальной безопасности". "Поэтому призываю Вашингтон и Москву предпринять, наконец, меры, которые необходимы для продления СНВ-3 до того, как его действие закончится менее чем через четыре месяца", - добавил он.Маас отметил, что Германия готова поддержать усилия по обновлению договорной базы в сфере ядерных вооружений, считает, что в такие переговоры также необходимо вовлечь Китай. "Как крупная ядерная держава, Китай должен более активно участвовать в контроле над вооружениями, прозрачности и снижении рисков", - подчеркнул министр.Он также добавил, что Берлин надеется, что "после американских выборов США снова возьмут на себя роль убежденного сторонника ядерного нераспространения и ядерного разоружения".Срок действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года. Документ предполагает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет на подлодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.
https://ria.ru/20201027/dogovorennost-1581789898.html
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хайко маас, договор снв-3, мид германии, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Маас призвал Россию и США продолжить работу над продлением СНВ-3

16:33 06.11.2020 (обновлено: 16:58 06.11.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что приветствует желание России и США продлить СНВ-3, призывает обе страны продолжить эту позитивную динамику после американских выборов.
"Германия приветствует недавние переговоры между США и Россией по продлению СНВ-3. Эта позитивная динамика должна продолжиться и после выборов в США", - заявил Маас на конференции "2020. Догоняя технологии, переосмысляя контроль над вооружениями".
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Он подчеркнул, что это не только двусторонний вопрос между США и Россией, но и "гарант глобальной безопасности". "Поэтому призываю Вашингтон и Москву предпринять, наконец, меры, которые необходимы для продления СНВ-3 до того, как его действие закончится менее чем через четыре месяца", - добавил он.
Маас отметил, что Германия готова поддержать усилия по обновлению договорной базы в сфере ядерных вооружений, считает, что в такие переговоры также необходимо вовлечь Китай. "Как крупная ядерная держава, Китай должен более активно участвовать в контроле над вооружениями, прозрачности и снижении рисков", - подчеркнул министр.
Он также добавил, что Берлин надеется, что "после американских выборов США снова возьмут на себя роль убежденного сторонника ядерного нераспространения и ядерного разоружения".
Срок действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года. Документ предполагает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет на подлодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.
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