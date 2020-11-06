https://ria.ru/20201106/maas-1583401512.html

Маас призвал Россию и США продолжить работу над продлением СНВ-3

Маас призвал Россию и США продолжить работу над продлением СНВ-3

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что приветствует желание России и США продлить СНВ-3, призывает обе страны продолжить эту позитивную динамику после... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:33

2020-11-06T16:33

2020-11-06T16:58

хайко маас

договор снв-3

мид германии

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что приветствует желание России и США продлить СНВ-3, призывает обе страны продолжить эту позитивную динамику после американских выборов."Германия приветствует недавние переговоры между США и Россией по продлению СНВ-3. Эта позитивная динамика должна продолжиться и после выборов в США", - заявил Маас на конференции "2020. Догоняя технологии, переосмысляя контроль над вооружениями".Он подчеркнул, что это не только двусторонний вопрос между США и Россией, но и "гарант глобальной безопасности". "Поэтому призываю Вашингтон и Москву предпринять, наконец, меры, которые необходимы для продления СНВ-3 до того, как его действие закончится менее чем через четыре месяца", - добавил он.Маас отметил, что Германия готова поддержать усилия по обновлению договорной базы в сфере ядерных вооружений, считает, что в такие переговоры также необходимо вовлечь Китай. "Как крупная ядерная держава, Китай должен более активно участвовать в контроле над вооружениями, прозрачности и снижении рисков", - подчеркнул министр.Он также добавил, что Берлин надеется, что "после американских выборов США снова возьмут на себя роль убежденного сторонника ядерного нераспространения и ядерного разоружения".Срок действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года. Документ предполагает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет на подлодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

https://ria.ru/20201027/dogovorennost-1581789898.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/snv3-1583133682.html

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, договор снв-3, мид германии, москва, вашингтон (город), сша, в мире