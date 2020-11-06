Любимый одессит: скончался Михаил Жванецкий

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

На 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.