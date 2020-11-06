https://ria.ru/20201106/lyubimyy-odessit-skonchalsya-mikhail-zhvanetskiy-1583433650.html
Любимый одессит: скончался Михаил Жванецкий
Любимый одессит: скончался Михаил Жванецкий
На 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.
2020-11-06T18:22
2020-11-06T18:22
2020-11-06T19:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Михаил Жванецкий. Монолог "Турникеты". 1982 год
Один из лучших монологов Михаила Жванецкого — «Турникеты».
Написано в 1982-м, опубликовано в 00-х, а на самом деле — про 2020-й.
2020-11-06T18:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Любимый одессит: скончался Михаил Жванецкий
На 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.
2020-11-06T18:22
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Любимый одессит: скончался Михаил Жванецкий
18:22 06.11.2020 (обновлено: 19:51 06.11.2020)
На 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.