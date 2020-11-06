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Волгоградская область
https://ria.ru/20201106/lukoyl-1583370547.html
"Лукойл" вложит в волгоградскую соцсферу 250 миллионов рублей
"Лукойл" вложит в волгоградскую соцсферу 250 миллионов рублей
Администрация Волгоградской области и компания "Лукойл" подписали протокол соглашения о сотрудничестве в социальной сфере на 250 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:20
2020-11-06T14:20
волгоградская область
андрей бочаров
лукойл
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вагит алекперов
волгоградская область
экономика
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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Администрация Волгоградской области и компания "Лукойл" подписали протокол соглашения о сотрудничестве в социальной сфере на 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов в ходе рабочей встречи подписали протокол соглашения о реализации проектов в социальной сфере на 250 миллионов рублей. Отмечается, что средства пойдут на поддержку детских учреждений и медицины."Лукойл" и Волгоградская область по-настоящему стратегические партнеры. Те решения, которые мы сегодня обсудили, пойдут исключительно на благо региона и его жителей", — цитирует ведомство слова Бочарова.Кроме того, Бочаров и Алекперов на промышленной площадке ООО "Ритек" (входит в "Лукойл") обсудили развитие ресурсной базы региона. Губернатор, по информации администрации, отметил, что все инвестиционные планы компании, несмотря на сложности из-за пандемии, выполняются.По данным ведомства, администрация региона с 2014 года выстроила эффективную совместную работу с Минпромторгом РФ, с руководством госкорпораций и промышленных предприятий. Отмечается, что за последние шесть лет в области открыто 65 новых производств, создано более 6 тысяч рабочих мест. В этом году, сообщает администрация, будут завершено еще около 19 проектов, в результате чего более двух тысяч человек обеспечат работой.
https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583334033.html
https://ria.ru/20201104/pokhorony-1583026358.html
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андрей бочаров, лукойл, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вагит алекперов, волгоградская область, экономика

"Лукойл" вложит в волгоградскую соцсферу 250 миллионов рублей

14:20 06.11.2020
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Администрация Волгоградской области и компания "Лукойл" подписали протокол соглашения о сотрудничестве в социальной сфере на 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов в ходе рабочей встречи подписали протокол соглашения о реализации проектов в социальной сфере на 250 миллионов рублей. Отмечается, что средства пойдут на поддержку детских учреждений и медицины.
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"Лукойл" и Волгоградская область по-настоящему стратегические партнеры. Те решения, которые мы сегодня обсудили, пойдут исключительно на благо региона и его жителей", — цитирует ведомство слова Бочарова.
Кроме того, Бочаров и Алекперов на промышленной площадке ООО "Ритек" (входит в "Лукойл") обсудили развитие ресурсной базы региона. Губернатор, по информации администрации, отметил, что все инвестиционные планы компании, несмотря на сложности из-за пандемии, выполняются.
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По данным ведомства, администрация региона с 2014 года выстроила эффективную совместную работу с Минпромторгом РФ, с руководством госкорпораций и промышленных предприятий. Отмечается, что за последние шесть лет в области открыто 65 новых производств, создано более 6 тысяч рабочих мест. В этом году, сообщает администрация, будут завершено еще около 19 проектов, в результате чего более двух тысяч человек обеспечат работой.
 
Волгоградская областьАндрей БочаровЛУКОЙЛМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вагит АлекперовВолгоградская областьЭкономика
 
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