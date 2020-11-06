https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583441062.html

Никто не вправе сделать Белоруссию своим "придатком", заявил Лукашенко

Никто не вправе сделать Белоруссию своим "придатком", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не вправе сделать республику своим "придатком", он хочет, чтобы граждане жили "на своей земле". РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:54

2020-11-06T18:54

2020-11-06T18:54

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не вправе сделать республику своим "придатком", он хочет, чтобы граждане жили "на своей земле".Глава государства призвал граждан самостоятельно анализировать происходящие события и исходя из этого формировать мнение. "Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте… Запомните: вы уйдете - ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом", - добавил Лукашенко.В августе Лукашенко, выступая на митинге в Гродно и говоря про Польшу, заявил, что там "хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии (Гродненская область – ред.)".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583359865.html

https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583408195.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире