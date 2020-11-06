Никто не вправе сделать Белоруссию своим "придатком", заявил Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не вправе сделать республику своим "придатком", он хочет, чтобы граждане жили "на своей земле".
"Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и "под землей", то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком", - заявил Лукашенко в пятницу на церемонии открытия третьей линии минского метро. Подробности приводит Sputnik Беларусь.
Глава государства призвал граждан самостоятельно анализировать происходящие события и исходя из этого формировать мнение. "Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте… Запомните: вы уйдете - ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом", - добавил Лукашенко.
В августе Лукашенко, выступая на митинге в Гродно и говоря про Польшу, заявил, что там "хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии (Гродненская область – ред.)".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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