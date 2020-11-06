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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583441062.html
Никто не вправе сделать Белоруссию своим "придатком", заявил Лукашенко
Никто не вправе сделать Белоруссию своим "придатком", заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не вправе сделать республику своим "придатком", он хочет, чтобы граждане жили "на своей земле". РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:54
2020-11-06T18:54
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не вправе сделать республику своим "придатком", он хочет, чтобы граждане жили "на своей земле".Глава государства призвал граждан самостоятельно анализировать происходящие события и исходя из этого формировать мнение. "Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте… Запомните: вы уйдете - ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом", - добавил Лукашенко.В августе Лукашенко, выступая на митинге в Гродно и говоря про Польшу, заявил, что там "хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии (Гродненская область – ред.)".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583359865.html
https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583408195.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Никто не вправе сделать Белоруссию своим "придатком", заявил Лукашенко

18:54 06.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не вправе сделать республику своим "придатком", он хочет, чтобы граждане жили "на своей земле".

"Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и "под землей", то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком", - заявил Лукашенко в пятницу на церемонии открытия третьей линии минского метро. Подробности приводит Sputnik Беларусь.

Глава государства призвал граждан самостоятельно анализировать происходящие события и исходя из этого формировать мнение. "Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте… Запомните: вы уйдете - ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом", - добавил Лукашенко.
В августе Лукашенко, выступая на митинге в Гродно и говоря про Польшу, заявил, что там "хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии (Гродненская область – ред.)".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 13:31Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что белорусы "увидели лицо Майдана во всей красе"
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 17:02Протесты в Белоруссии
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