Новый клип Little Big набрал больше миллиона просмотров за восемь часов

Новый клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" пробил отметку в миллион просмотров меньше, чем за девять часов. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:33

2020-11-06T20:33

2020-11-06T23:16

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новый клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" пробил отметку в миллион просмотров меньше, чем за девять часов.Сегодня группа опубликовала клип в новогодней стилистике, выражающий отношение артистов к уходящему году.Помимо участников бэнда, в нем также снялись Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, участники группы The Hatter Юрий и Анна Музыченко и многие другие.Клип заканчивается словами "Never forget 2020. Never repeat 2020" — "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020".Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии.

2020

