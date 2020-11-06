https://ria.ru/20201106/littlebig-1583456561.html
Новый клип Little Big набрал больше миллиона просмотров за восемь часов
Новый клип Little Big набрал больше миллиона просмотров за восемь часов
Новый клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" пробил отметку в миллион просмотров меньше, чем за девять часов. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:33
2020-11-06T20:33
2020-11-06T23:16
софья таюрская
александр гудков
the hatters
ильич (илья прусикин)
little big
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новый клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" пробил отметку в миллион просмотров меньше, чем за девять часов.Сегодня группа опубликовала клип в новогодней стилистике, выражающий отношение артистов к уходящему году.Помимо участников бэнда, в нем также снялись Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, участники группы The Hatter Юрий и Анна Музыченко и многие другие.Клип заканчивается словами "Never forget 2020. Never repeat 2020" — "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020".Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии.
https://ria.ru/20201103/little-big-1582803573.html
https://ria.ru/20201027/dieta-1581723495.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья таюрская, александр гудков, the hatters, ильич (илья прусикин), little big, гарик харламов (игорь)