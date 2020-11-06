Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"

"Я рад, что мне доверили исполнить песню к картине, которая рассказывает об эпохе Ивана Грозного. Песня "Небеса" ближе к народной музыке, чем к эстрадной. В ней довольно завуалированные слова, своеобразная гармоническая сетка и непривычное для меня исполнение. Есть произведения, которые ярко выражают то, что я делаю в своей музыке – хриплю, кричу. А здесь, чтобы донести главную идею до слушателя, мне надо в большей степени пропеть", – цитируют Лепса в пресс-службе.