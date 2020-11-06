https://ria.ru/20201106/leps-1583222757.html
Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
Григорий Лепс исполнил заглавную песню "Небеса" к исторической драме "Грозный", премьера которой в скором времени состоится на телеканале "Россия". Музыку... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T00:21
2020-11-06T00:21
2020-11-06T00:47
культура
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новости культуры
сергей маковецкий
борис годунов
иван грозный
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Григорий Лепс исполнил заглавную песню "Небеса" к исторической драме "Грозный", премьера которой в скором времени состоится на телеканале "Россия". Музыку написал Эдуард Артемьев, а слова – Ира Эйфория, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. По словам композитора Эдуарда Артемьева, он хотел сочинить "что-то красивое", а также при помощи музыки показать русского царя "человеком". В предстоящем сериале расскажут о временах правления Ивана IV и основных событиях из его жизни. Многосерийную драму снял Алексей Андрианов ("София" и "Годунов"), а роль первого русского царя в разные возрасте исполнили Сергей Маковецкий и Александр Яценко.
https://ria.ru/20200422/1570408275.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, сергей маковецкий, борис годунов, иван грозный
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Григорий Лепс исполнил заглавную песню "Небеса" к исторической драме "Грозный", премьера которой в скором времени состоится на телеканале "Россия". Музыку написал Эдуард Артемьев, а слова – Ира Эйфория, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"Я рад, что мне доверили исполнить песню к картине, которая рассказывает об эпохе Ивана Грозного. Песня "Небеса" ближе к народной музыке, чем к эстрадной. В ней довольно завуалированные слова, своеобразная гармоническая сетка и непривычное для меня исполнение. Есть произведения, которые ярко выражают то, что я делаю в своей музыке – хриплю, кричу. А здесь, чтобы донести главную идею до слушателя, мне надо в большей степени пропеть", – цитируют Лепса в пресс-службе.
По словам композитора Эдуарда Артемьева, он хотел сочинить "что-то красивое", а также при помощи музыки показать русского царя "человеком".
"Для меня это великий русский царь, самодержец, он заложил основу нашей великой страны, создал самое могущественное на континенте государство. Безусловно, это грандиозная историческая фигура. Мне самому очень интересно посмотреть, что получилось, как наложилась мелодия на картину", – приводят слова Артемьева.
В предстоящем сериале расскажут о временах правления Ивана IV и основных событиях из его жизни. Многосерийную драму снял Алексей Андрианов ("София" и "Годунов"), а роль первого русского царя в разные возрасте исполнили Сергей Маковецкий и Александр Яценко.