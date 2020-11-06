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https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583431070.html
Препарат от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным по ОМС
Препарат от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным по ОМС
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" получили разрешение на амбулаторное применение препарата против коронавируса "Авифавир",... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:14
2020-11-06T18:14
распространение нового коронавируса
промомед
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
р-фарм
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" получили разрешение на амбулаторное применение препарата против коронавируса "Авифавир", который будет предоставляться пациентам бесплатно в рамках ОМС, говорится в сообщении фонда."РФПИ и группа компаний "ХимРар" объявляют о разрешении на амбулаторное применение первого (по времени регистрации - ред.) российского препарата против коронавируса "Авифавир", который будет предоставляться пациентам бесплатно. Препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, проходящим лечение от коронавируса в медицинских учреждениях", - отметили в фонде.Применение "Авифавира" для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. "Авифавир" будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача, уточнили в фонде. Постоянное регистрационное удостоверение выдано на основе позитивных результатов клинического исследования в РФ с участием 460 пациентов, доказавшего способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.Для удовлетворения спроса на "Авифавир" ООО "Кромис" (совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар") удваивает производственные мощности для выпуска 200 тысяч упаковок в месяц. Поставки "Авифавира" уже осуществлены в 15 стран мира. Терапия коронавирусной инфекции предусматривает ограничения для пациента на планирование семьи сроком на три месяца. Препарат также противопоказан беременным женщинам."Получение постоянного регистрационного удостоверения на препарат "Авифавир" открывает возможность для его амбулаторного применения в рамках распоряжения правительства, что, в свою очередь, поможет сократить нагрузку на медицинские учреждения в условиях продолжающейся пандемии. По назначению врача препарат будет доступен бесплатно в рамках государственной программы по борьбе с коронавирусом", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева."Авифавир" стал третьим препаратом на основ фавипиравира, одобренным в РФ для амбулатороного применения. В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение "Коронавира" компании "Р-Фарм" и "Арепливира" компании "Промомед".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583353376.html
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промомед, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, р-фарм, общество

Препарат от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным по ОМС

18:14 06.11.2020
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" получили разрешение на амбулаторное применение препарата против коронавируса "Авифавир", который будет предоставляться пациентам бесплатно в рамках ОМС, говорится в сообщении фонда.
"РФПИ и группа компаний "ХимРар" объявляют о разрешении на амбулаторное применение первого (по времени регистрации - ред.) российского препарата против коронавируса "Авифавир", который будет предоставляться пациентам бесплатно. Препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, проходящим лечение от коронавируса в медицинских учреждениях", - отметили в фонде.
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Применение "Авифавира" для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. "Авифавир" будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача, уточнили в фонде. Постоянное регистрационное удостоверение выдано на основе позитивных результатов клинического исследования в РФ с участием 460 пациентов, доказавшего способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.
Для удовлетворения спроса на "Авифавир" ООО "Кромис" (совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар") удваивает производственные мощности для выпуска 200 тысяч упаковок в месяц. Поставки "Авифавира" уже осуществлены в 15 стран мира. Терапия коронавирусной инфекции предусматривает ограничения для пациента на планирование семьи сроком на три месяца. Препарат также противопоказан беременным женщинам.
"Получение постоянного регистрационного удостоверения на препарат "Авифавир" открывает возможность для его амбулаторного применения в рамках распоряжения правительства, что, в свою очередь, поможет сократить нагрузку на медицинские учреждения в условиях продолжающейся пандемии. По назначению врача препарат будет доступен бесплатно в рамках государственной программы по борьбе с коронавирусом", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
"Авифавир" стал третьим препаратом на основ фавипиравира, одобренным в РФ для амбулатороного применения. В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение "Коронавира" компании "Р-Фарм" и "Арепливира" компании "Промомед".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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