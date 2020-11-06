https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583382680.html

Эксперт рассказал о последствиях приема антибиотиков детьми

Эксперт рассказал о последствиях приема антибиотиков детьми

Применение антибиотиков у детей в первые годы жизни может привести к избыточной массе тела или ожирению, заявила главный внештатный детский специалист по... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:16

2020-11-06T15:16

2020-11-06T15:16

лейла намазова-баранова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_461859d62d1ace3e81dafabe94cb39c8.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Применение антибиотиков у детей в первые годы жизни может привести к избыточной массе тела или ожирению, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны.

https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583353376.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лейла намазова-баранова, общество