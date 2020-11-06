https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583382680.html
Эксперт рассказал о последствиях приема антибиотиков детьми
Эксперт рассказал о последствиях приема антибиотиков детьми
Применение антибиотиков у детей в первые годы жизни может привести к избыточной массе тела или ожирению, заявила главный внештатный детский специалист по... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:16
2020-11-06T15:16
2020-11-06T15:16
лейла намазова-баранова
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Применение антибиотиков у детей в первые годы жизни может привести к избыточной массе тела или ожирению, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны.
https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583353376.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лейла намазова-баранова, общество