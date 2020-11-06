https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583353376.html

Минздрав рекомендовал выдавать лекарства от COVID-19 без посещения аптеки

Минздрав рекомендовал выдавать лекарства от COVID-19 без посещения аптеки

Минздрав рекомендует организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19 сразу после постановки диагноза, без посещения аптеки заболевшим, заявил... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:59

2020-11-06T12:59

2020-11-06T12:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_14b32394b60097e144a4b0e73e153ba9.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минздрав рекомендует организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19 сразу после постановки диагноза, без посещения аптеки заболевшим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.Он отметил, что все пациенты с COVID-19 в регионах должны получать лечение в соответствии с девятой версией временных методических рекомендаций Минздрава. Все средства на обеспечение необходимых мероприятий, в том числе бесплатного лекарственного обеспечения, доведены до регионов, уточнил Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество