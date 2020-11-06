https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583353376.html
Минздрав рекомендовал выдавать лекарства от COVID-19 без посещения аптеки
Минздрав рекомендовал выдавать лекарства от COVID-19 без посещения аптеки
Минздрав рекомендует организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19 сразу после постановки диагноза, без посещения аптеки заболевшим, заявил... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:59
2020-11-06T12:59
2020-11-06T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минздрав рекомендует организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19 сразу после постановки диагноза, без посещения аптеки заболевшим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.Он отметил, что все пациенты с COVID-19 в регионах должны получать лечение в соответствии с девятой версией временных методических рекомендаций Минздрава. Все средства на обеспечение необходимых мероприятий, в том числе бесплатного лекарственного обеспечения, доведены до регионов, уточнил Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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