https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583323507.html

В России хотят продлить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами

В России хотят продлить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что комитет поставит вопрос о продлении срока дистанционной торговли рецептурными лекарствами... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:44

2020-11-06T10:44

2020-11-06T10:44

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что комитет поставит вопрос о продлении срока дистанционной торговли рецептурными лекарствами после 2020 года.В свою очередь заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что Минздрав будет признателен за такую инициативу."Мне кажется, она только начинает на самом деле набирать обороты. А те цифры, которые мы на сегодняшний день имеем по организациям, которые зарегистрировались в Росздравнадзоре и обеспечивают дистанционную торговлю лекарствами - у нас 242 организации, которые уже получили такое разрешение, нам кажется, что это достаточное уже количество, чтобы говорить, что рынок уже пошёл по этому пути", - отметил Пугачев.

https://ria.ru/20200919/lekarstva-1577473050.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф, общество