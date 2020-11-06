В России хотят продлить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что комитет поставит вопрос о продлении срока дистанционной торговли рецептурными лекарствами после 2020 года.
"Сейчас, когда мы приняли закон о дистанционной торговле лекарственными средствами, в том числе рецептурными, до конца 2020 года, я думаю, что мы поставим вопрос о пролонгировании этого решения, конечно, электронные рецепты просто жизненно необходимы",- сказал Морозов на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что Минздрав будет признателен за такую инициативу.
"Мне кажется, она только начинает на самом деле набирать обороты. А те цифры, которые мы на сегодняшний день имеем по организациям, которые зарегистрировались в Росздравнадзоре и обеспечивают дистанционную торговлю лекарствами - у нас 242 организации, которые уже получили такое разрешение, нам кажется, что это достаточное уже количество, чтобы говорить, что рынок уже пошёл по этому пути", - отметил Пугачев.
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