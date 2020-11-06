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В России хотят продлить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами
В России хотят продлить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что комитет поставит вопрос о продлении срока дистанционной торговли рецептурными лекарствами... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:44
2020-11-06T10:44
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что комитет поставит вопрос о продлении срока дистанционной торговли рецептурными лекарствами после 2020 года.В свою очередь заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что Минздрав будет признателен за такую инициативу."Мне кажется, она только начинает на самом деле набирать обороты. А те цифры, которые мы на сегодняшний день имеем по организациям, которые зарегистрировались в Росздравнадзоре и обеспечивают дистанционную торговлю лекарствами - у нас 242 организации, которые уже получили такое разрешение, нам кажется, что это достаточное уже количество, чтобы говорить, что рынок уже пошёл по этому пути", - отметил Пугачев.
https://ria.ru/20200919/lekarstva-1577473050.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф, общество

В России хотят продлить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами

10:44 06.11.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что комитет поставит вопрос о продлении срока дистанционной торговли рецептурными лекарствами после 2020 года.
"Сейчас, когда мы приняли закон о дистанционной торговле лекарственными средствами, в том числе рецептурными, до конца 2020 года, я думаю, что мы поставим вопрос о пролонгировании этого решения, конечно, электронные рецепты просто жизненно необходимы",- сказал Морозов на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что Минздрав будет признателен за такую инициативу.
"Мне кажется, она только начинает на самом деле набирать обороты. А те цифры, которые мы на сегодняшний день имеем по организациям, которые зарегистрировались в Росздравнадзоре и обеспечивают дистанционную торговлю лекарствами - у нас 242 организации, которые уже получили такое разрешение, нам кажется, что это достаточное уже количество, чтобы говорить, что рынок уже пошёл по этому пути", - отметил Пугачев.
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