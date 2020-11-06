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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/latviya-1583435189.html
В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19
В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19
Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в стране в связи с распространением COVID-19, заявил премьер республики Кришьянис Кариньш после экстренного... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:27
2020-11-06T18:35
кришьянис кариньш
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
латвия
в мире
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РИГА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в стране в связи с распространением COVID-19, заявил премьер республики Кришьянис Кариньш после экстренного заседания кабмина.Ранее правительство Латвии собралось на экстренное заседание в связи с неконтролируемым распространением коронавируса в стране.За прошедшие сутки в Латвии выявлен 357 случай COVID-19, общее число инфицированных составило 7476. Умерли семь инфицированных коронавирусом: один в возрастной группе от 45 до 50 лет, один - в возрастной группе от 65 до 70, пять - в возрастной группе от 80 до 95.В Латвии 250 больничных мест оборудовано под инфекционные заболевания.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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кришьянис кариньш, коронавирус covid-19, латвия, в мире

В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

18:27 06.11.2020 (обновлено: 18:35 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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РИГА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в стране в связи с распространением COVID-19, заявил премьер республики Кришьянис Кариньш после экстренного заседания кабмина.
Ранее правительство Латвии собралось на экстренное заседание в связи с неконтролируемым распространением коронавируса в стране.

"Правительство объявило режим ЧС. Он вступает в силу 9 ноября и продлится до 29 ноября", - сказал премьер.

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 357 случай COVID-19, общее число инфицированных составило 7476. Умерли семь инфицированных коронавирусом: один в возрастной группе от 45 до 50 лет, один - в возрастной группе от 65 до 70, пять - в возрастной группе от 80 до 95.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В Латвии 250 больничных мест оборудовано под инфекционные заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКришьянис КариньшКоронавирус COVID-19ЛатвияВ мире
 
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