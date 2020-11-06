https://ria.ru/20201106/latviya-1583435189.html

В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в стране в связи с распространением COVID-19, заявил премьер республики Кришьянис Кариньш после экстренного... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:27

2020-11-06T18:27

2020-11-06T18:35

кришьянис кариньш

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

латвия

в мире

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РИГА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в стране в связи с распространением COVID-19, заявил премьер республики Кришьянис Кариньш после экстренного заседания кабмина.Ранее правительство Латвии собралось на экстренное заседание в связи с неконтролируемым распространением коронавируса в стране.За прошедшие сутки в Латвии выявлен 357 случай COVID-19, общее число инфицированных составило 7476. Умерли семь инфицированных коронавирусом: один в возрастной группе от 45 до 50 лет, один - в возрастной группе от 65 до 70, пять - в возрастной группе от 80 до 95.В Латвии 250 больничных мест оборудовано под инфекционные заболевания.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

латвия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кришьянис кариньш, коронавирус covid-19, латвия, в мире