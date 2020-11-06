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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201106/kvantorium-1583359363.html
На Камчатке начал работу первый мобильный "Кванториум"
На Камчатке начал работу первый мобильный "Кванториум"
Мобильный технопарк с высокотехнологичным оборудованием, созданный на базе стационарного технопарка "Кванториум Камчатка", отправился по районам края, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:30
2020-11-06T13:30
камчатский край
россия
кванториум
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя — РИА Новости. Мобильный технопарк с высокотехнологичным оборудованием, созданный на базе стационарного технопарка "Кванториум Камчатка", отправился по районам края, сообщает пресс-служба правительства региона. Созданная в рамках проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" передвижная лаборатория предназначена для обучения по программам инженерной направленности"Проект "Мобильный технопарк" открывает массу возможностей перед камчатскими школьниками. Определены агломерации, в каждой из которых ребята смогут в течение 12 дней погружаться в удивительный мир технического творчества. Надеюсь, это поможет каждому ребенку определить, кем он хочет стать в жизни. А мы сможем выявить одаренных, способных ребят, для которых в дальнейшем будут организованы дистанционные занятия и профильные смены во время каникул", - сказала министр образования Камчатского края Александра Короткова.Ежегодно с сентября по май мобильный технопарк будет работать на базе шести агломераций, объединяющих сельские школы, и школы, расположенные в труднодоступных местах. С июня по август мобильный технопарк "Кванториум" будет использоваться для реализации инженерных и профильных смен.По итогам конкурсного отбора в июле 2019 года Камчатский край вошел в число субъектов Российской Федерации, которые получили субсидию из федерального бюджета на создание мобильного технопарка "Кванториум".
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россия, кванториум, камчатский край

На Камчатке начал работу первый мобильный "Кванториум"

13:30 06.11.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДевушка демонстрирует готовый лицевой экран для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица медицинских работников в технопарке "Кванториум. Новатория"
Девушка демонстрирует готовый лицевой экран для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица медицинских работников в технопарке Кванториум. Новатория - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя — РИА Новости. Мобильный технопарк с высокотехнологичным оборудованием, созданный на базе стационарного технопарка "Кванториум Камчатка", отправился по районам края, сообщает пресс-служба правительства региона.
Созданная в рамках проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" передвижная лаборатория предназначена для обучения по программам инженерной направленности
"Проект "Мобильный технопарк" открывает массу возможностей перед камчатскими школьниками. Определены агломерации, в каждой из которых ребята смогут в течение 12 дней погружаться в удивительный мир технического творчества. Надеюсь, это поможет каждому ребенку определить, кем он хочет стать в жизни. А мы сможем выявить одаренных, способных ребят, для которых в дальнейшем будут организованы дистанционные занятия и профильные смены во время каникул", - сказала министр образования Камчатского края Александра Короткова.
Ежегодно с сентября по май мобильный технопарк будет работать на базе шести агломераций, объединяющих сельские школы, и школы, расположенные в труднодоступных местах. С июня по август мобильный технопарк "Кванториум" будет использоваться для реализации инженерных и профильных смен.
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По итогам конкурсного отбора в июле 2019 года Камчатский край вошел в число субъектов Российской Федерации, которые получили субсидию из федерального бюджета на создание мобильного технопарка "Кванториум".
 
Камчатский крайРоссияКванториумКамчатский край
 
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