https://ria.ru/20201106/kvantorium-1583359363.html

На Камчатке начал работу первый мобильный "Кванториум"

На Камчатке начал работу первый мобильный "Кванториум"

Мобильный технопарк с высокотехнологичным оборудованием, созданный на базе стационарного технопарка "Кванториум Камчатка", отправился по районам края, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:30

2020-11-06T13:30

2020-11-06T13:30

камчатский край

россия

кванториум

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя — РИА Новости. Мобильный технопарк с высокотехнологичным оборудованием, созданный на базе стационарного технопарка "Кванториум Камчатка", отправился по районам края, сообщает пресс-служба правительства региона. Созданная в рамках проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" передвижная лаборатория предназначена для обучения по программам инженерной направленности"Проект "Мобильный технопарк" открывает массу возможностей перед камчатскими школьниками. Определены агломерации, в каждой из которых ребята смогут в течение 12 дней погружаться в удивительный мир технического творчества. Надеюсь, это поможет каждому ребенку определить, кем он хочет стать в жизни. А мы сможем выявить одаренных, способных ребят, для которых в дальнейшем будут организованы дистанционные занятия и профильные смены во время каникул", - сказала министр образования Камчатского края Александра Короткова.Ежегодно с сентября по май мобильный технопарк будет работать на базе шести агломераций, объединяющих сельские школы, и школы, расположенные в труднодоступных местах. С июня по август мобильный технопарк "Кванториум" будет использоваться для реализации инженерных и профильных смен.По итогам конкурсного отбора в июле 2019 года Камчатский край вошел в число субъектов Российской Федерации, которые получили субсидию из федерального бюджета на создание мобильного технопарка "Кванториум".

https://ria.ru/20201102/snoubording-1582683815.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кванториум, камчатский край