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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201106/kurs-1583355416.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 77 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 77 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 77,15 копейки - до 91,3514 рубля, курс доллара уменьшился на 1,27... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:10
2020-11-06T13:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 77,15 копейки - до 91,3514 рубля, курс доллара уменьшился на 1,27 рубля - до 77,1875 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 1,05 рубля, составив 83,5613 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/rubl-1583168110.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 77 копеек

13:10 06.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 77,15 копейки - до 91,3514 рубля, курс доллара уменьшился на 1,27 рубля - до 77,1875 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 1,05 рубля, составив 83,5613 рубля.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 13:49Сказано в эфире
Экономисты рассказали, как итоги выборов в США отразятся на курсе рубляКак итоги выборов в США могут отразиться на российской национальной валюте? В каком случае ожидать роста, а в каком – падения. Об этом – в материале радио Sputnik.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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