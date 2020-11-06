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Краснодарский край
https://ria.ru/20201106/kuban-1583393025.html
Депутаты Кубани предложили изменения в федеральное законодательство
Депутаты Кубани предложили изменения в федеральное законодательство
Депутаты Краснодарского края внесли предложения по изменению федерального законодательства, инициативы касаются закона, регулирующего производство и оборот... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:04
2020-11-06T16:04
краснодарский край
госдума рф
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края внесли предложения по изменению федерального законодательства, инициативы касаются закона, регулирующего производство и оборот этилового спирта, а также Жилищного кодекса РФ, сообщает законодательное собрание региона (ЗСК).Уточняется, что заседание прошло в дистанционном режиме. "В повестку дня в общей сложности было включено семь вопросов. Среди них - законодательные инициативы по изменению ряда федеральных нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.По данным ведомства, депутаты ЗСК рассмотрели предложения по изменению в федеральный закон, регулирующий производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Уточняется, что с 2016 по 2019 годы факты розничной продажи спиртного без маркировки и нанесения обязательной информации были выявлены в 200 объектах розничной торговли общественного питания."На Кубани такие факты выявляются систематически. Фальсифицированная продукция представляет реальную опасность для жизни и здоровья жителей края. Более того, она наносит существенный ущерб экономике региона. Поэтому в федеральном законодательстве необходимо закрепить условия, ограничивающие получение лицензии для недобросовестных продавцов алкогольной продукции", - отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.Как добавили в ЗСК, парламентарии обсудили и изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предполагающие ужесточение наказания за продажу фальсифицированного алкоголя. По словам председателя ЗСК, чем решительнее и серьезнее будут меры по противодействию производству и продаже такого спиртного, тем эффективнее можно пресекать реализацию фальсификата."В числе инициатив, предложенных для внесения в Госдуму, были также изменения в отдельные статьи федеральных законов, касающихся защиты информации и общих принципов организации представительных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ", - добавили в ведомстве. Кроме того, депутаты обсудили и поправки в Жилищный кодекс РФ. "Изменения призваны исправить ситуацию, при которой решения о смене управляющей организации принимаются собственниками помещений в многоквартирном доме многократно в течение незначительного промежутка времени", - пояснили в ЗСК.
https://ria.ru/20201101/kuban-1582545990.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
госдума рф, краснодарский край, общество

Депутаты Кубани предложили изменения в федеральное законодательство

16:04 06.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края внесли предложения по изменению федерального законодательства, инициативы касаются закона, регулирующего производство и оборот этилового спирта, а также Жилищного кодекса РФ, сообщает законодательное собрание региона (ЗСК).
Уточняется, что заседание прошло в дистанционном режиме. "В повестку дня в общей сложности было включено семь вопросов. Среди них - законодательные инициативы по изменению ряда федеральных нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, депутаты ЗСК рассмотрели предложения по изменению в федеральный закон, регулирующий производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Уточняется, что с 2016 по 2019 годы факты розничной продажи спиртного без маркировки и нанесения обязательной информации были выявлены в 200 объектах розничной торговли общественного питания.
"На Кубани такие факты выявляются систематически. Фальсифицированная продукция представляет реальную опасность для жизни и здоровья жителей края. Более того, она наносит существенный ущерб экономике региона. Поэтому в федеральном законодательстве необходимо закрепить условия, ограничивающие получение лицензии для недобросовестных продавцов алкогольной продукции", - отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
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Как добавили в ЗСК, парламентарии обсудили и изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предполагающие ужесточение наказания за продажу фальсифицированного алкоголя. По словам председателя ЗСК, чем решительнее и серьезнее будут меры по противодействию производству и продаже такого спиртного, тем эффективнее можно пресекать реализацию фальсификата.
"В числе инициатив, предложенных для внесения в Госдуму, были также изменения в отдельные статьи федеральных законов, касающихся защиты информации и общих принципов организации представительных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ", - добавили в ведомстве. Кроме того, депутаты обсудили и поправки в Жилищный кодекс РФ. "Изменения призваны исправить ситуацию, при которой решения о смене управляющей организации принимаются собственниками помещений в многоквартирном доме многократно в течение незначительного промежутка времени", - пояснили в ЗСК.
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