https://ria.ru/20201106/krym-1583345926.html

В Госдуме назвали байками рассуждения Киева о войне за воду в Крыму

В Госдуме назвали байками рассуждения Киева о войне за воду в Крыму

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить тиражировать байки о якобы возможной войне с Россией за воду в Крыму. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:29

2020-11-06T12:29

2020-11-06T12:29

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андрей ермак

михаил шеремет

михаил мишустин

госдума рф

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить тиражировать байки о якобы возможной войне с Россией за воду в Крыму.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что войны с Россией за воду в Крыму не будет. По его словам, сегодня воды для населения Крыма хватает.По его словам, киевские власти на протяжении последних лет делают из России внешнего врага, чтобы получать средства от "западных спонсоров". "Проблемы крымчан им безразличны. Для них главное показать Западу, что есть некий враг, который может напасть на них, и получить очередные пособия на свое существование", - считает депутат.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В ряде регионов в целях экономии введены графики подачи воды.

https://ria.ru/20201106/krym-1583324995.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/ermak--1583304423.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепр (город), андрей ермак, михаил шеремет, михаил мишустин, госдума рф, украина, в мире