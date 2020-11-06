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В Госдуме назвали байками рассуждения Киева о войне за воду в Крыму
В Госдуме назвали байками рассуждения Киева о войне за воду в Крыму
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить тиражировать байки о якобы возможной войне с Россией за воду в Крыму. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:29
2020-11-06T12:29
днепр (город)
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить тиражировать байки о якобы возможной войне с Россией за воду в Крыму.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что войны с Россией за воду в Крыму не будет. По его словам, сегодня воды для населения Крыма хватает.По его словам, киевские власти на протяжении последних лет делают из России внешнего врага, чтобы получать средства от "западных спонсоров". "Проблемы крымчан им безразличны. Для них главное показать Западу, что есть некий враг, который может напасть на них, и получить очередные пособия на свое существование", - считает депутат.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В ряде регионов в целях экономии введены графики подачи воды.
https://ria.ru/20201106/krym-1583324995.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/ermak--1583304423.html
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днепр (город), андрей ермак, михаил шеремет, михаил мишустин, госдума рф, украина, в мире

В Госдуме назвали байками рассуждения Киева о войне за воду в Крыму

12:29 06.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить тиражировать байки о якобы возможной войне с Россией за воду в Крыму.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что войны с Россией за воду в Крыму не будет. По его словам, сегодня воды для населения Крыма хватает.
Ялта - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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"Крым с помощью федерального центра глобально решает вопрос водоснабжения, поэтому Киеву пора прекратить тиражировать байки о какой-то войне, набивать себе цену и накручивать ситуацию. Никто с Украиной воевать не собирается. Как говорится, на воре и шапка горит. Украинские власти сами осознают, что допустили много непростительных ошибок, за которые придется отвечать", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевские власти на протяжении последних лет делают из России внешнего врага, чтобы получать средства от "западных спонсоров". "Проблемы крымчан им безразличны. Для них главное показать Западу, что есть некий враг, который может напасть на них, и получить очередные пособия на свое существование", - считает депутат.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
08:12
Лишь манипуляция. Офис Зеленского о военном сценарии с РФ за воду в Крыму
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В ряде регионов в целях экономии введены графики подачи воды.
 
Днепр (город)Андрей ЕрмакМихаил ШереметМихаил МишустинГосдума РФУкраинаВ мире
 
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