https://ria.ru/20201106/krym-1583324995.html

Названы самые популярные в этом сезоне города Крыма

Названы самые популярные в этом сезоне города Крыма

Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Оленевка составили десятку популярных городов Крыма, по итогам продленного... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:48

2020-11-06T11:48

2020-11-06T11:48

туризм

отдых на море

куда поехать

города

туристы

новости - туризм

симферополь

республика крым

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578968205_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_3bb1a35d4770eeb696f567d181085905.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Оленевка составили десятку популярных городов Крыма, по итогам продленного летнего сезона 2020, сообщает Tvil.ru.Рейтинг составлен на основании бронирований жилья с июня по октябрь 2020.По данным сервиса, в среднем, туристы отдыхали этим летом и осенью в Крыму семь ночей и тратили на проживание 2,9 тысячи рублей в сутки.Чаще всего на курорты полуострова приезжали семьями (34,26 процента) и парами (32 процента). Компаниями (более четырех человек) отдыхало 12,56 процента путешественников.В сервисе также выявили такие тенденции, как повышенный спрос на отдых в Крыму у женщин с детьми, появление необычных объектов размещения (юрты и глэмпинги), интерес к курортам у людей с ограниченными возможностями, но обнаружилась нехватка объектов, адаптированных под таких туристов. Также эксперты отметили рост популярности поселка Оленевка и города Севастополь для отдыха.По словам директора по развитию и коммуникациям сервиса Оксаны Шустиковой, в Крым стали приезжать путешественники, которые раньше отдыхали за границей. Такие "новые туристы" открывают в республике не только привычный пляжный отдых, но и треккинг, виндсерфинг, кайт-серфинг и даже хоккей.

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

симферополь

республика крым

евпатория

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых на море, куда поехать, города, туристы, новости - туризм, симферополь, республика крым, евпатория, севастополь