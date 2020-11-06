https://ria.ru/20201106/krym-1583324995.html
Названы самые популярные в этом сезоне города Крыма
Названы самые популярные в этом сезоне города Крыма
Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Оленевка составили десятку популярных городов Крыма, по итогам продленного... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:48
2020-11-06T11:48
2020-11-06T11:48
туризм
отдых на море
куда поехать
города
туристы
новости - туризм
симферополь
республика крым
евпатория
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Оленевка составили десятку популярных городов Крыма, по итогам продленного летнего сезона 2020, сообщает Tvil.ru.Рейтинг составлен на основании бронирований жилья с июня по октябрь 2020.По данным сервиса, в среднем, туристы отдыхали этим летом и осенью в Крыму семь ночей и тратили на проживание 2,9 тысячи рублей в сутки.Чаще всего на курорты полуострова приезжали семьями (34,26 процента) и парами (32 процента). Компаниями (более четырех человек) отдыхало 12,56 процента путешественников.В сервисе также выявили такие тенденции, как повышенный спрос на отдых в Крыму у женщин с детьми, появление необычных объектов размещения (юрты и глэмпинги), интерес к курортам у людей с ограниченными возможностями, но обнаружилась нехватка объектов, адаптированных под таких туристов. Также эксперты отметили рост популярности поселка Оленевка и города Севастополь для отдыха.По словам директора по развитию и коммуникациям сервиса Оксаны Шустиковой, в Крым стали приезжать путешественники, которые раньше отдыхали за границей. Такие "новые туристы" открывают в республике не только привычный пляжный отдых, но и треккинг, виндсерфинг, кайт-серфинг и даже хоккей.
https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html
симферополь
республика крым
евпатория
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых на море, куда поехать, города, туристы, новости - туризм, симферополь, республика крым, евпатория, севастополь
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Оленевка составили десятку популярных городов Крыма, по итогам продленного летнего сезона 2020, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг составлен на основании бронирований жилья с июня по октябрь 2020.
По данным сервиса, в среднем, туристы отдыхали этим летом и осенью в Крыму семь ночей и тратили на проживание 2,9 тысячи рублей в сутки.
Чаще всего на курорты полуострова приезжали семьями (34,26 процента) и парами (32 процента). Компаниями (более четырех человек) отдыхало 12,56 процента путешественников.
В сервисе также выявили такие тенденции, как повышенный спрос на отдых в Крыму у женщин с детьми, появление необычных объектов размещения (юрты и глэмпинги), интерес к курортам у людей с ограниченными возможностями, но обнаружилась нехватка объектов, адаптированных под таких туристов. Также эксперты отметили рост популярности поселка Оленевка и города Севастополь для отдыха.
По словам директора по развитию и коммуникациям сервиса Оксаны Шустиковой, в Крым стали приезжать путешественники, которые раньше отдыхали за границей. Такие "новые туристы" открывают в республике не только привычный пляжный отдых, но и треккинг, виндсерфинг, кайт-серфинг и даже хоккей.