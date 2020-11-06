Осень в Крыму: сезон здоровья, экскурсий и вина

"Я сейчас нахожусь на набережной Алушты. Температура воздуха плюс 20, моря — такая же, штормит, но душа радуется, — говорит Елена Юрченко, директор "Крымского туристского центра" Министерства курортов и туризма Республики Крым. — Благодаря географическому положению, климату, природе посещение Крыма сейчас полезно — даже без санаториев. Тем более если использовать наши целебные масла, пить чаи, есть мед, инжир, финики — это коктейль для здоровья".

"Вчера я проводил экскурсию в горах, все маршруты открыты", — добавляет частный гид Иван Гончаренко.