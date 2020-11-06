Осень в Крыму: сезон здоровья, экскурсий и вина
"Я сейчас нахожусь на набережной Алушты. Температура воздуха плюс 20, моря — такая же, штормит, но душа радуется, — говорит Елена Юрченко, директор "Крымского туристского центра" Министерства курортов и туризма Республики Крым. — Благодаря географическому положению, климату, природе посещение Крыма сейчас полезно — даже без санаториев. Тем более если использовать наши целебные масла, пить чаи, есть мед, инжир, финики — это коктейль для здоровья".
"Вчера я проводил экскурсию в горах, все маршруты открыты", — добавляет частный гид Иван Гончаренко.
"Я сейчас нахожусь на набережной Алушты. Температура воздуха плюс 20, моря — такая же, штормит, но душа радуется, — говорит Елена Юрченко, директор "Крымского туристского центра" Министерства курортов и туризма Республики Крым. — Благодаря географическому положению, климату, природе посещение Крыма сейчас полезно — даже без санаториев. Тем более если использовать наши целебные масла, пить чаи, есть мед, инжир, финики — это коктейль для здоровья".
"Вчера я проводил экскурсию в горах, все маршруты открыты", — добавляет частный гид Иван Гончаренко.
Прекрасный способ путешествия по полуострову — на личном автомобиле. Дороги постепенно улучшаются, а от красоты захватывает дух. Если любите прокатиться с ветерком — выруливайте на трассу "Таврида". Южнобережное шоссе, проходящее между горами и морем, порадует великолепными видами. Есть еще Старое Севастопольское шоссе. Говорят, сейчас там редок встречный автомобиль (путешественники предпочитают Южнобережное), а раньше добраться из Ялты в Севастополь можно было лишь по нему. Построили его еще по инициативе графа Михаила Воронцова. Пушкин и Лермонтов путешествовали именно по этой дороге.
Прекрасный способ путешествия по полуострову — на личном автомобиле. Дороги постепенно улучшаются, а от красоты захватывает дух. Если любите прокатиться с ветерком — выруливайте на трассу "Таврида". Южнобережное шоссе, проходящее между горами и морем, порадует великолепными видами. Есть еще Старое Севастопольское шоссе. Говорят, сейчас там редок встречный автомобиль (путешественники предпочитают Южнобережное), а раньше добраться из Ялты в Севастополь можно было лишь по нему. Построили его еще по инициативе графа Михаила Воронцова. Пушкин и Лермонтов путешествовали именно по этой дороге.
"Главная достопримечательность там — храм Воскресения Христова в Форосе, — рассказывает Иван Гончаренко. — Он стоит на скале Красной на высоте 412 метров над морем". На Старом Севастопольском шоссе находятся и Байдарские Ворота, сооруженные в 1848 году в честь окончания строительства дороги. С этих смотровых площадок открывается вид на церковь, Форос и Байдарскую долину. Гид предупреждает, что инфраструктуры вдоль Старого шоссе немного, добраться от Ялты до Севастополя не получится, но выехать на трассу и исследовать ее можно в нескольких местах. Готовьтесь к серпантину.
"Главная достопримечательность там — храм Воскресения Христова в Форосе, — рассказывает Иван Гончаренко. — Он стоит на скале Красной на высоте 412 метров над морем". На Старом Севастопольском шоссе находятся и Байдарские Ворота, сооруженные в 1848 году в честь окончания строительства дороги. С этих смотровых площадок открывается вид на церковь, Форос и Байдарскую долину. Гид предупреждает, что инфраструктуры вдоль Старого шоссе немного, добраться от Ялты до Севастополя не получится, но выехать на трассу и исследовать ее можно в нескольких местах. Готовьтесь к серпантину.
Эксперт советует в это время года выбрать для отдыха Южный берег Крыма: именно там сосредоточены многие достопримечательности полуострова. Если едете в первый раз, начните с популярных мест. В районе Ялты — это дворцы. Например, Массандровский дворец Александра III — там все связано с историей царской семьи. Так, картины, которые украшают бильярдную, написаны по высочайшему заказу. На втором этаже — приемные и кабинеты императора и его супруги Марии Федоровны.
Эксперт советует в это время года выбрать для отдыха Южный берег Крыма: именно там сосредоточены многие достопримечательности полуострова. Если едете в первый раз, начните с популярных мест. В районе Ялты — это дворцы. Например, Массандровский дворец Александра III — там все связано с историей царской семьи. Так, картины, которые украшают бильярдную, написаны по высочайшему заказу. На втором этаже — приемные и кабинеты императора и его супруги Марии Федоровны.
Перед входом — сфинксы с женскими лицами и львиными лапами. Из 29 скульптур и шести декоративных ваз, посвященных античным богам, мифологическим персонажам, философам, а также аллегорий различных искусств и наук, сохранилось шесть: два сатира, два дракона, два сфинкса.
Перед входом — сфинксы с женскими лицами и львиными лапами. Из 29 скульптур и шести декоративных ваз, посвященных античным богам, мифологическим персонажам, философам, а также аллегорий различных искусств и наук, сохранилось шесть: два сатира, два дракона, два сфинкса.
Попасть в Массандровский дворец (а также, например, в Воронцовский и Ливадийский) можно. Цена билета на основные экспозиции — 400 рублей.
"У нас более 11 тысяч памятников истории и культуры, музеев, — говорит Елена Юрченко. — И почти все они открыты. Но, естественно, с соблюдением мер безопасности".
Попасть в Массандровский дворец (а также, например, в Воронцовский и Ливадийский) можно. Цена билета на основные экспозиции — 400 рублей.
"У нас более 11 тысяч памятников истории и культуры, музеев, — говорит Елена Юрченко. — И почти все они открыты. Но, естественно, с соблюдением мер безопасности".
Также осенью популярны пешие прогулки по горам. На прошлой неделе министр курортов и туризма Вадим Волченко открыл два восстановленных пеших маршрута: тропу Биюк-Исар и подъем на перевал Шайтан-Мердвен (в народе — Чертова лестница). А всего, по его словам, в Крыму благоустроят до 4000 километров маршрутов.
Также осенью популярны пешие прогулки по горам. На прошлой неделе министр курортов и туризма Вадим Волченко открыл два восстановленных пеших маршрута: тропу Биюк-Исар и подъем на перевал Шайтан-Мердвен (в народе — Чертова лестница). А всего, по его словам, в Крыму благоустроят до 4000 километров маршрутов.
Туристам предлагают разнообразные конные прогулки. Например, через горное озеро к пещерному городу Эски-Кермен или по лесной дороге через Байдарскую долину к пещере Сюндюрлю. Есть маршрут к Белой скале, Долине привидений, к природному урочищу Панагия в селе Зеленогорье.
Туристам предлагают разнообразные конные прогулки. Например, через горное озеро к пещерному городу Эски-Кермен или по лесной дороге через Байдарскую долину к пещере Сюндюрлю. Есть маршрут к Белой скале, Долине привидений, к природному урочищу Панагия в селе Зеленогорье.
Панагию местные зовут Изумрудным озером Крыма. Правда, наиболее яркое оно в апреле-мае, а летом мелеет. Считается, что этому водоему покровительствует Богородица. Название урочища переводится с древнегреческого как "Всесвятая". Называют его и местом силы.
Панагию местные зовут Изумрудным озером Крыма. Правда, наиболее яркое оно в апреле-мае, а летом мелеет. Считается, что этому водоему покровительствует Богородица. Название урочища переводится с древнегреческого как "Всесвятая". Называют его и местом силы.
Гастро- и винные производства в Крыму продолжают работать. Экскурсии предлагают как крупные известные предприятия — "Массандра", "Инкерман", "Коктебель", "Золотая Балка", "Новый Свет", — так и небольшие гаражные винодельни. Попробовать их продукцию можно с местными сырами и морепродуктами.
Гастро- и винные производства в Крыму продолжают работать. Экскурсии предлагают как крупные известные предприятия — "Массандра", "Инкерман", "Коктебель", "Золотая Балка", "Новый Свет", — так и небольшие гаражные винодельни. Попробовать их продукцию можно с местными сырами и морепродуктами.