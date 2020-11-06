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https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html
Осень в Крыму: сезон здоровья, экскурсий и вина
Осень в Крыму: сезон здоровья, экскурсий и вина
В Крыму наступает сезон здоровья. Это никак не связано с коронавирусом, только со временем года: с ноября по начало мая. Купаться в море холодно, но можно... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:00
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фото - туризм
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республика крым
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В Крыму наступает сезон здоровья. Это никак не связано с коронавирусом, только со временем года: с ноября по начало мая. Купаться в море холодно, но можно подлечиться, поездить по экскурсиям (не жарко, туристов меньше), погулять по побережью, а еще — попробовать местное вино. Ноябрьфест в этом году, правда, пришлось отменить из-за коронавируса, но винодельни, дегустации доступны. О том, чем сейчас заняться на полуострове, — в фотоленте РИА Новости.
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фото - туризм, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, еда - туризм, туризм, туристы, маршруты - туризм, республика крым, еда, фото

Осень в Крыму: сезон здоровья, экскурсий и вина

08:00 06.11.2020 (обновлено: 08:11 06.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В Крыму наступает сезон здоровья. Это никак не связано с коронавирусом, только со временем года: с ноября по начало мая. Купаться в море холодно, но можно подлечиться, поездить по экскурсиям (не жарко, туристов меньше), погулять по побережью, а еще — попробовать местное вино. Ноябрьфест в этом году, правда, пришлось отменить из-за коронавируса, но винодельни, дегустации доступны. О том, чем сейчас заняться на полуострове, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Я сейчас нахожусь на набережной Алушты. Температура воздуха плюс 20, моря — такая же, штормит, но душа радуется, — говорит Елена Юрченко, директор "Крымского туристского центра" Министерства курортов и туризма Республики Крым. — Благодаря географическому положению, климату, природе посещение Крыма сейчас полезно — даже без санаториев. Тем более если использовать наши целебные масла, пить чаи, есть мед, инжир, финики — это коктейль для здоровья".

"Вчера я проводил экскурсию в горах, все маршруты открыты", — добавляет частный гид Иван Гончаренко.

Виды Крыма
1 из 10

"Я сейчас нахожусь на набережной Алушты. Температура воздуха плюс 20, моря — такая же, штормит, но душа радуется, — говорит Елена Юрченко, директор "Крымского туристского центра" Министерства курортов и туризма Республики Крым. — Благодаря географическому положению, климату, природе посещение Крыма сейчас полезно — даже без санаториев. Тем более если использовать наши целебные масла, пить чаи, есть мед, инжир, финики — это коктейль для здоровья".

"Вчера я проводил экскурсию в горах, все маршруты открыты", — добавляет частный гид Иван Гончаренко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Прекрасный способ путешествия по полуострову — на личном автомобиле. Дороги постепенно улучшаются, а от красоты захватывает дух. Если любите прокатиться с ветерком — выруливайте на трассу "Таврида". Южнобережное шоссе, проходящее между горами и морем, порадует великолепными видами. Есть еще Старое Севастопольское шоссе. Говорят, сейчас там редок встречный автомобиль (путешественники предпочитают Южнобережное), а раньше добраться из Ялты в Севастополь можно было лишь по нему. Построили его еще по инициативе графа Михаила Воронцова. Пушкин и Лермонтов путешествовали именно по этой дороге.

Автомобиль на Старом Севастопольском шоссе в Крыму
2 из 10

Прекрасный способ путешествия по полуострову — на личном автомобиле. Дороги постепенно улучшаются, а от красоты захватывает дух. Если любите прокатиться с ветерком — выруливайте на трассу "Таврида". Южнобережное шоссе, проходящее между горами и морем, порадует великолепными видами. Есть еще Старое Севастопольское шоссе. Говорят, сейчас там редок встречный автомобиль (путешественники предпочитают Южнобережное), а раньше добраться из Ялты в Севастополь можно было лишь по нему. Построили его еще по инициативе графа Михаила Воронцова. Пушкин и Лермонтов путешествовали именно по этой дороге.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Главная достопримечательность там — храм Воскресения Христова в Форосе, — рассказывает Иван Гончаренко. — Он стоит на скале Красной на высоте 412 метров над морем". На Старом Севастопольском шоссе находятся и Байдарские Ворота, сооруженные в 1848 году в честь окончания строительства дороги. С этих смотровых площадок открывается вид на церковь, Форос и Байдарскую долину. Гид предупреждает, что инфраструктуры вдоль Старого шоссе немного, добраться от Ялты до Севастополя не получится, но выехать на трассу и исследовать ее можно в нескольких местах. Готовьтесь к серпантину.

Храм Воскресения Христова в Форосе
3 из 10

"Главная достопримечательность там — храм Воскресения Христова в Форосе, — рассказывает Иван Гончаренко. — Он стоит на скале Красной на высоте 412 метров над морем". На Старом Севастопольском шоссе находятся и Байдарские Ворота, сооруженные в 1848 году в честь окончания строительства дороги. С этих смотровых площадок открывается вид на церковь, Форос и Байдарскую долину. Гид предупреждает, что инфраструктуры вдоль Старого шоссе немного, добраться от Ялты до Севастополя не получится, но выехать на трассу и исследовать ее можно в нескольких местах. Готовьтесь к серпантину.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Эксперт советует в это время года выбрать для отдыха Южный берег Крыма: именно там сосредоточены многие достопримечательности полуострова. Если едете в первый раз, начните с популярных мест. В районе Ялты — это дворцы. Например, Массандровский дворец Александра III — там все связано с историей царской семьи. Так, картины, которые украшают бильярдную, написаны по высочайшему заказу. На втором этаже — приемные и кабинеты императора и его супруги Марии Федоровны.

Массандровский дворец в Ялте
4 из 10

Эксперт советует в это время года выбрать для отдыха Южный берег Крыма: именно там сосредоточены многие достопримечательности полуострова. Если едете в первый раз, начните с популярных мест. В районе Ялты — это дворцы. Например, Массандровский дворец Александра III — там все связано с историей царской семьи. Так, картины, которые украшают бильярдную, написаны по высочайшему заказу. На втором этаже — приемные и кабинеты императора и его супруги Марии Федоровны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Перед входом — сфинксы с женскими лицами и львиными лапами. Из 29 скульптур и шести декоративных ваз, посвященных античным богам, мифологическим персонажам, философам, а также аллегорий различных искусств и наук, сохранилось шесть: два сатира, два дракона, два сфинкса.

Скульптура Сфинкса у входа в Массандровский дворец в Ялте
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Перед входом — сфинксы с женскими лицами и львиными лапами. Из 29 скульптур и шести декоративных ваз, посвященных античным богам, мифологическим персонажам, философам, а также аллегорий различных искусств и наук, сохранилось шесть: два сатира, два дракона, два сфинкса.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Попасть в Массандровский дворец (а также, например, в Воронцовский и Ливадийский) можно. Цена билета на основные экспозиции — 400 рублей.

"У нас более 11 тысяч памятников истории и культуры, музеев, — говорит Елена Юрченко. — И почти все они открыты. Но, естественно, с соблюдением мер безопасности".

Посетительницы на скамейке у Массандровского дворца в Ялте
6 из 10

Попасть в Массандровский дворец (а также, например, в Воронцовский и Ливадийский) можно. Цена билета на основные экспозиции — 400 рублей.

"У нас более 11 тысяч памятников истории и культуры, музеев, — говорит Елена Юрченко. — И почти все они открыты. Но, естественно, с соблюдением мер безопасности".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Также осенью популярны пешие прогулки по горам. На прошлой неделе министр курортов и туризма Вадим Волченко открыл два восстановленных пеших маршрута: тропу Биюк-Исар и подъем на перевал Шайтан-Мердвен (в народе — Чертова лестница). А всего, по его словам, в Крыму благоустроят до 4000 километров маршрутов.

Покрытые лесом горы в районе села Гончарного в Севастополе
7 из 10

Также осенью популярны пешие прогулки по горам. На прошлой неделе министр курортов и туризма Вадим Волченко открыл два восстановленных пеших маршрута: тропу Биюк-Исар и подъем на перевал Шайтан-Мердвен (в народе — Чертова лестница). А всего, по его словам, в Крыму благоустроят до 4000 километров маршрутов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Туристам предлагают разнообразные конные прогулки. Например, через горное озеро к пещерному городу Эски-Кермен или по лесной дороге через Байдарскую долину к пещере Сюндюрлю. Есть маршрут к Белой скале, Долине привидений, к природному урочищу Панагия в селе Зеленогорье.

Виды Крыма
8 из 10

Туристам предлагают разнообразные конные прогулки. Например, через горное озеро к пещерному городу Эски-Кермен или по лесной дороге через Байдарскую долину к пещере Сюндюрлю. Есть маршрут к Белой скале, Долине привидений, к природному урочищу Панагия в селе Зеленогорье.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Панагию местные зовут Изумрудным озером Крыма. Правда, наиболее яркое оно в апреле-мае, а летом мелеет. Считается, что этому водоему покровительствует Богородица. Название урочища переводится с древнегреческого как "Всесвятая". Называют его и местом силы.

Виды Крыма
9 из 10

Панагию местные зовут Изумрудным озером Крыма. Правда, наиболее яркое оно в апреле-мае, а летом мелеет. Считается, что этому водоему покровительствует Богородица. Название урочища переводится с древнегреческого как "Всесвятая". Называют его и местом силы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Гастро- и винные производства в Крыму продолжают работать. Экскурсии предлагают как крупные известные предприятия — "Массандра", "Инкерман", "Коктебель", "Золотая Балка", "Новый Свет", — так и небольшие гаражные винодельни. Попробовать их продукцию можно с местными сырами и морепродуктами.

Виноградники компании Золотая Балка в Крыму
10 из 10

Гастро- и винные производства в Крыму продолжают работать. Экскурсии предлагают как крупные известные предприятия — "Массандра", "Инкерман", "Коктебель", "Золотая Балка", "Новый Свет", — так и небольшие гаражные винодельни. Попробовать их продукцию можно с местными сырами и морепродуктами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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