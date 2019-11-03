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РИА Новости
Культура

Море, солнце и вино. Что ели, а главное, что пили на "Ноябрьфесте" в Крыму

08:00 03.11.2019 (обновлено: 08:03 03.11.2019)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В начале ноября в "Массандре" проходит третий ежегодный фестиваль "Ноябрьфест". В Ялте собрались лучшие виноделы Крыма, причем как прославленные предприятия, так и небольшие. Приехали сомелье, эксперты и гости из разных регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и даже Новосибирска. О том, как проходит главное событие крымской осени, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В этом году свою продукцию представили 15 крымских виноделен и 30 гастрономических предприятий — ведь еще и закусывать надо.

Фестиваль Ноябрьфест
1 из 15

В этом году свою продукцию представили 15 крымских виноделен и 30 гастрономических предприятий — ведь еще и закусывать надо.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В субботу, в главный день фестиваля, каждый гость получал персональный бокал. Поэтому известно, что в этом году собралось почти вдвое больше посетителей, чем в прошлый раз. И были же еще, наверное, те, кто не пьет!

Фестиваль Ноябрьфест
2 из 15

В субботу, в главный день фестиваля, каждый гость получал персональный бокал. Поэтому известно, что в этом году собралось почти вдвое больше посетителей, чем в прошлый раз. И были же еще, наверное, те, кто не пьет!

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Я изменил бренду, который представляю, и попробовал замечательный глинтвейн другого производителя. Грелся им, каюсь, — рассказывает сомелье Максим Ткачиборода. — Из закусок выбрал один из лучших бургеров в Крыму".

Фестиваль Ноябрьфест
3 из 15

"Я изменил бренду, который представляю, и попробовал замечательный глинтвейн другого производителя. Грелся им, каюсь, — рассказывает сомелье Максим Ткачиборода. — Из закусок выбрал один из лучших бургеров в Крыму".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Максим объясняет: сейчас культура еды и вина претерпевает большие изменения, поэтому напиток можно сочетать не только с сыром или с устрицами. А они тут свои — крымские.

Фестиваль Ноябрьфест
4 из 15

Максим объясняет: сейчас культура еды и вина претерпевает большие изменения, поэтому напиток можно сочетать не только с сыром или с устрицами. А они тут свои — крымские.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский

Посетители "Ноябрьфеста" могли попробовать крымские вина, как истинные знатоки, или научиться правилам дегустации в школе сомелье.

Russia Crimea Wine Festival
5 из 15

Посетители "Ноябрьфеста" могли попробовать крымские вина, как истинные знатоки, или научиться правилам дегустации в школе сомелье.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

У стендов собирались большие очереди. На некоторых работало по три-четыре человека.

Но все посетители уходили довольные — с полными бокалами вина и тарелками с местными деликатесами, например ухой.

Фестиваль Ноябрьфест
6 из 15

У стендов собирались большие очереди. На некоторых работало по три-четыре человека.

Но все посетители уходили довольные — с полными бокалами вина и тарелками с местными деликатесами, например ухой.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Какой же отдых на свежем воздухе без шашлыков и других блюд на гриле?

Фестиваль Ноябрьфест
7 из 15

Какой же отдых на свежем воздухе без шашлыков и других блюд на гриле?

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Гости размещались за большими столами в виде винных бочек или на ярких мягких креслах.

Фестиваль Ноябрьфест
8 из 15

Гости размещались за большими столами в виде винных бочек или на ярких мягких креслах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Интересно и очень здорово провели время, — делится впечатлениями Михаил Иорга. — Один минус: бешеная толпа, выстроившаяся на дегустацию вина. Хотя все вели себя культурно".

Фестиваль Ноябрьфест
9 из 15

"Интересно и очень здорово провели время, — делится впечатлениями Михаил Иорга. — Один минус: бешеная толпа, выстроившаяся на дегустацию вина. Хотя все вели себя культурно".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Организаторы фестиваля также предложили желающим принять участие в мастер-классе — порисовать вином.

Фестиваль Ноябрьфест
10 из 15

Организаторы фестиваля также предложили желающим принять участие в мастер-классе — порисовать вином.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Гости написали портреты, пейзажи и натюрморты и справились с этим не хуже профессиональных художников.

Фестиваль Ноябрьфест
11 из 15

Гости написали портреты, пейзажи и натюрморты и справились с этим не хуже профессиональных художников.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанк

Во время "Ноябрьфеста" также можно было побывать на крымских винзаводах. Узнать историю, увидеть этапы производства и, разумеется, продегустировать продукцию.

Производство сувенирного набора шампанского Новый свет
12 из 15

Во время "Ноябрьфеста" также можно было побывать на крымских винзаводах. Узнать историю, увидеть этапы производства и, разумеется, продегустировать продукцию.

© РИА Новости / Артем Креминский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На концертно-развлекательной площадке перед зрителями выступили музыкальные группы Darina's Band и "ШнAпS Band". Они исполнили джазовые композиции, а также каверы известных хитов.

Фестиваль Ноябрьфест
13 из 15

На концертно-развлекательной площадке перед зрителями выступили музыкальные группы Darina's Band и "ШнAпS Band". Они исполнили джазовые композиции, а также каверы известных хитов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Хедлайнером стала группа Uma2rman. Братьям Кристовским, Сергею и Владимиру, удалось еще больше поднять настроение многотысячной толпы.

Фестиваль Ноябрьфест
14 из 15

Хедлайнером стала группа Uma2rman. Братьям Кристовским, Сергею и Владимиру, удалось еще больше поднять настроение многотысячной толпы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Похолодание, которое пришло в Крым в конце недели, не помешало фестивалю.

Для начала ноября в Ялте было достаточно тепло и солнечно. Однако шарфы, теплые куртки и береты посетители все-таки прихватили.

Фестиваль Ноябрьфест
15 из 15

Похолодание, которое пришло в Крым в конце недели, не помешало фестивалю.

Для начала ноября в Ялте было достаточно тепло и солнечно. Однако шарфы, теплые куртки и береты посетители все-таки прихватили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КультураФото - ТуризмЯлтаКрым
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