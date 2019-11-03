Море, солнце и вино. Что ели, а главное, что пили на "Ноябрьфесте" в Крыму

В этом году свою продукцию представили 15 крымских виноделен и 30 гастрономических предприятий — ведь еще и закусывать надо.
В этом году свою продукцию представили 15 крымских виноделен и 30 гастрономических предприятий — ведь еще и закусывать надо.
В субботу, в главный день фестиваля, каждый гость получал персональный бокал. Поэтому известно, что в этом году собралось почти вдвое больше посетителей, чем в прошлый раз. И были же еще, наверное, те, кто не пьет!
В субботу, в главный день фестиваля, каждый гость получал персональный бокал. Поэтому известно, что в этом году собралось почти вдвое больше посетителей, чем в прошлый раз. И были же еще, наверное, те, кто не пьет!
"Я изменил бренду, который представляю, и попробовал замечательный глинтвейн другого производителя. Грелся им, каюсь, — рассказывает сомелье Максим Ткачиборода. — Из закусок выбрал один из лучших бургеров в Крыму".
"Я изменил бренду, который представляю, и попробовал замечательный глинтвейн другого производителя. Грелся им, каюсь, — рассказывает сомелье Максим Ткачиборода. — Из закусок выбрал один из лучших бургеров в Крыму".
Максим объясняет: сейчас культура еды и вина претерпевает большие изменения, поэтому напиток можно сочетать не только с сыром или с устрицами. А они тут свои — крымские.
Максим объясняет: сейчас культура еды и вина претерпевает большие изменения, поэтому напиток можно сочетать не только с сыром или с устрицами. А они тут свои — крымские.
Посетители "Ноябрьфеста" могли попробовать крымские вина, как истинные знатоки, или научиться правилам дегустации в школе сомелье.
Посетители "Ноябрьфеста" могли попробовать крымские вина, как истинные знатоки, или научиться правилам дегустации в школе сомелье.
У стендов собирались большие очереди. На некоторых работало по три-четыре человека.
Но все посетители уходили довольные — с полными бокалами вина и тарелками с местными деликатесами, например ухой.
У стендов собирались большие очереди. На некоторых работало по три-четыре человека.
Но все посетители уходили довольные — с полными бокалами вина и тарелками с местными деликатесами, например ухой.
Какой же отдых на свежем воздухе без шашлыков и других блюд на гриле?
Какой же отдых на свежем воздухе без шашлыков и других блюд на гриле?
Гости размещались за большими столами в виде винных бочек или на ярких мягких креслах.
Гости размещались за большими столами в виде винных бочек или на ярких мягких креслах.
"Интересно и очень здорово провели время, — делится впечатлениями Михаил Иорга. — Один минус: бешеная толпа, выстроившаяся на дегустацию вина. Хотя все вели себя культурно".
"Интересно и очень здорово провели время, — делится впечатлениями Михаил Иорга. — Один минус: бешеная толпа, выстроившаяся на дегустацию вина. Хотя все вели себя культурно".
Организаторы фестиваля также предложили желающим принять участие в мастер-классе — порисовать вином.
Организаторы фестиваля также предложили желающим принять участие в мастер-классе — порисовать вином.
Гости написали портреты, пейзажи и натюрморты и справились с этим не хуже профессиональных художников.
Гости написали портреты, пейзажи и натюрморты и справились с этим не хуже профессиональных художников.
Во время "Ноябрьфеста" также можно было побывать на крымских винзаводах. Узнать историю, увидеть этапы производства и, разумеется, продегустировать продукцию.
Во время "Ноябрьфеста" также можно было побывать на крымских винзаводах. Узнать историю, увидеть этапы производства и, разумеется, продегустировать продукцию.
На концертно-развлекательной площадке перед зрителями выступили музыкальные группы Darina's Band и "ШнAпS Band". Они исполнили джазовые композиции, а также каверы известных хитов.
На концертно-развлекательной площадке перед зрителями выступили музыкальные группы Darina's Band и "ШнAпS Band". Они исполнили джазовые композиции, а также каверы известных хитов.
Хедлайнером стала группа Uma2rman. Братьям Кристовским, Сергею и Владимиру, удалось еще больше поднять настроение многотысячной толпы.
Хедлайнером стала группа Uma2rman. Братьям Кристовским, Сергею и Владимиру, удалось еще больше поднять настроение многотысячной толпы.
Похолодание, которое пришло в Крым в конце недели, не помешало фестивалю.
Для начала ноября в Ялте было достаточно тепло и солнечно. Однако шарфы, теплые куртки и береты посетители все-таки прихватили.
Похолодание, которое пришло в Крым в конце недели, не помешало фестивалю.
Для начала ноября в Ялте было достаточно тепло и солнечно. Однако шарфы, теплые куртки и береты посетители все-таки прихватили.