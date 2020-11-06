МИД ФРГ прокомментировал отставку экс-главы Косово
© REUTERS / Laura HasaniХашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили о том, что приняли к сведению отставку Хашима Тачи с поста президента Косово, продолжат сотрудничество с самопровозглашенной республикой как важным европейским партнером, говорится в заявлении ведомства.
Ранее в отношении Тачи специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов, в четверг он подал в отставку. Позже Тачи был задержан и взят под стражу в Гааге. Обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики Косово включают 10 пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки". Также среди обвиняемых - экс-спикер парламента Косово Кадри Весели, один из полевых командиров "Освободительной армии Косово" Реджеп Селими и экс-председатель парламента Косово Якуп Красничи.
"Мы приняли к сведению отставку президента Тачи. Приветствуем заявленное сотрудничество обвиняемых с правоохранительными органами. Рассмотрение военных преступлений необходимо и является частью приверженности Косово принципу верховенства права", - говорится в заявлении в соцсети Twitter.
"Косово остается важным европейским партнером, с которым мы тесно сотрудничаем", - подчеркнули в МИД.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и бывший "премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.