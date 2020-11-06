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https://ria.ru/20201106/kosovo-1583367300.html
МИД ФРГ прокомментировал отставку экс-главы Косово
МИД ФРГ прокомментировал отставку экс-главы Косово
В МИД ФРГ заявили о том, что приняли к сведению отставку Хашима Тачи с поста президента Косово, продолжат сотрудничество с самопровозглашенной республикой как... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:04
2020-11-06T14:04
освободительная армия косово
хашим тачи
дик марти
мид германии
совет европы
косово
испания
приштина
в мире
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили о том, что приняли к сведению отставку Хашима Тачи с поста президента Косово, продолжат сотрудничество с самопровозглашенной республикой как важным европейским партнером, говорится в заявлении ведомства.Ранее в отношении Тачи специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов, в четверг он подал в отставку. Позже Тачи был задержан и взят под стражу в Гааге. Обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики Косово включают 10 пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки". Также среди обвиняемых - экс-спикер парламента Косово Кадри Весели, один из полевых командиров "Освободительной армии Косово" Реджеп Селими и экс-председатель парламента Косово Якуп Красничи."Мы приняли к сведению отставку президента Тачи. Приветствуем заявленное сотрудничество обвиняемых с правоохранительными органами. Рассмотрение военных преступлений необходимо и является частью приверженности Косово принципу верховенства права", - говорится в заявлении в соцсети Twitter.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и бывший "премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
https://ria.ru/20201106/tachi-1583338607.html
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освободительная армия косово, хашим тачи, дик марти, мид германии, совет европы, косово, испания, приштина, в мире

МИД ФРГ прокомментировал отставку экс-главы Косово

14:04 06.11.2020
 
© REUTERS / Laura HasaniХашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово
Хашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Laura Hasani
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили о том, что приняли к сведению отставку Хашима Тачи с поста президента Косово, продолжат сотрудничество с самопровозглашенной республикой как важным европейским партнером, говорится в заявлении ведомства.
Ранее в отношении Тачи специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов, в четверг он подал в отставку. Позже Тачи был задержан и взят под стражу в Гааге. Обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики Косово включают 10 пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки". Также среди обвиняемых - экс-спикер парламента Косово Кадри Весели, один из полевых командиров "Освободительной армии Косово" Реджеп Селими и экс-председатель парламента Косово Якуп Красничи.
Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
11:56
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу Косово Хашима Тачи
"Мы приняли к сведению отставку президента Тачи. Приветствуем заявленное сотрудничество обвиняемых с правоохранительными органами. Рассмотрение военных преступлений необходимо и является частью приверженности Косово принципу верховенства права", - говорится в заявлении в соцсети Twitter.
"Косово остается важным европейским партнером, с которым мы тесно сотрудничаем", - подчеркнули в МИД.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Хашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 16:05
Экс-глава Косово сдался европейской миссии по верховенству закона
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и бывший "премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
 
Освободительная армия КосовоХашим ТачиДик МартиМИД ГерманииСовет ЕвропыКосовоИспанияПриштинаВ мире
 
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