https://ria.ru/20201106/kosovo-1583367300.html

МИД ФРГ прокомментировал отставку экс-главы Косово

МИД ФРГ прокомментировал отставку экс-главы Косово

В МИД ФРГ заявили о том, что приняли к сведению отставку Хашима Тачи с поста президента Косово, продолжат сотрудничество с самопровозглашенной республикой как... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:04

2020-11-06T14:04

2020-11-06T14:04

освободительная армия косово

хашим тачи

дик марти

мид германии

совет европы

косово

испания

приштина

в мире

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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили о том, что приняли к сведению отставку Хашима Тачи с поста президента Косово, продолжат сотрудничество с самопровозглашенной республикой как важным европейским партнером, говорится в заявлении ведомства.Ранее в отношении Тачи специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов, в четверг он подал в отставку. Позже Тачи был задержан и взят под стражу в Гааге. Обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики Косово включают 10 пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки". Также среди обвиняемых - экс-спикер парламента Косово Кадри Весели, один из полевых командиров "Освободительной армии Косово" Реджеп Селими и экс-председатель парламента Косово Якуп Красничи."Мы приняли к сведению отставку президента Тачи. Приветствуем заявленное сотрудничество обвиняемых с правоохранительными органами. Рассмотрение военных преступлений необходимо и является частью приверженности Косово принципу верховенства права", - говорится в заявлении в соцсети Twitter.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и бывший "премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.

https://ria.ru/20201106/tachi-1583338607.html

https://ria.ru/20201105/kosovo-1583197991.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

освободительная армия косово, хашим тачи, дик марти, мид германии, совет европы, косово, испания, приштина, в мире