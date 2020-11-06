МИД обвинил США в попытке дискредитировать деятельность России в космосе
17:45 06.11.2020 (обновлено: 18:17 06.11.2020)
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Действия России в космосе не создают помех для работы иностранных спутников, заявили в МИД.
Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обвинения министра ВВС США Барбары Барретт и командующего Космическими силами Джона Рэймонда в адрес Москвы в разработке и испытании противоспутникового оружия наземного и космического базирования.
В публикации на сайте МИД указано, что Вашингтон пытается представить ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь внимание от реальных угроз, оправдать свои шаги по размещению оружия в космосе и получить дополнительное финансирование на эти цели.
"Рассматриваем этот выпад как часть инициированной Вашингтоном пропагандистской кампании по дискредитации российской космической деятельности и наших инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".
На Смоленской площади подчеркнули, что действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности и соответствуют международному праву, включая базовый Договор по космосу 1967 года.
В МИД отметили, что Россия отдает приоритет недискриминационному использованию и исследованию космического пространства исключительно в мирных целях, а подтверждением тому служат продвигаемые Москвой при широкой поддержке государств-единомышленников инициативы в данной области.