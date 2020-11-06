https://ria.ru/20201106/kosmos-1583421288.html

МИД обвинил США в попытке дискредитировать деятельность России в космосе

МИД обвинил США в попытке дискредитировать деятельность России в космосе

Действия России в космосе не создают помех для работы иностранных спутников, заявили в МИД. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:45

2020-11-06T17:45

2020-11-06T18:17

россия

ввс сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Действия России в космосе не создают помех для работы иностранных спутников, заявили в МИД.Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обвинения министра ВВС США Барбары Барретт и командующего Космическими силами Джона Рэймонда в адрес Москвы в разработке и испытании противоспутникового оружия наземного и космического базирования.В публикации на сайте МИД указано, что Вашингтон пытается представить ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь внимание от реальных угроз, оправдать свои шаги по размещению оружия в космосе и получить дополнительное финансирование на эти цели.На Смоленской площади подчеркнули, что действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности и соответствуют международному праву, включая базовый Договор по космосу 1967 года.В МИД отметили, что Россия отдает приоритет недискриминационному использованию и исследованию космического пространства исключительно в мирных целях, а подтверждением тому служат продвигаемые Москвой при широкой поддержке государств-единомышленников инициативы в данной области.

https://ria.ru/20200518/1571611001.html

https://ria.ru/20200703/1573822029.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире