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МИД обвинил США в попытке дискредитировать деятельность России в космосе
МИД обвинил США в попытке дискредитировать деятельность России в космосе
Действия России в космосе не создают помех для работы иностранных спутников, заявили в МИД. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:45
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россия
ввс сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Действия России в космосе не создают помех для работы иностранных спутников, заявили в МИД.Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обвинения министра ВВС США Барбары Барретт и командующего Космическими силами Джона Рэймонда в адрес Москвы в разработке и испытании противоспутникового оружия наземного и космического базирования.В публикации на сайте МИД указано, что Вашингтон пытается представить ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь внимание от реальных угроз, оправдать свои шаги по размещению оружия в космосе и получить дополнительное финансирование на эти цели.На Смоленской площади подчеркнули, что действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности и соответствуют международному праву, включая базовый Договор по космосу 1967 года.В МИД отметили, что Россия отдает приоритет недискриминационному использованию и исследованию космического пространства исключительно в мирных целях, а подтверждением тому служат продвигаемые Москвой при широкой поддержке государств-единомышленников инициативы в данной области.
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россия, ввс сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД обвинил США в попытке дискредитировать деятельность России в космосе

17:45 06.11.2020 (обновлено: 18:17 06.11.2020)
 
© NASA / Jessica MeirВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© NASA / Jessica Meir
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Действия России в космосе не создают помех для работы иностранных спутников, заявили в МИД.
Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обвинения министра ВВС США Барбары Барретт и командующего Космическими силами Джона Рэймонда в адрес Москвы в разработке и испытании противоспутникового оружия наземного и космического базирования.
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В публикации на сайте МИД указано, что Вашингтон пытается представить ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь внимание от реальных угроз, оправдать свои шаги по размещению оружия в космосе и получить дополнительное финансирование на эти цели.
"Рассматриваем этот выпад как часть инициированной Вашингтоном пропагандистской кампании по дискредитации российской космической деятельности и наших инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".
Здание МИД России
Министерство иностранных дел
На Смоленской площади подчеркнули, что действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности и соответствуют международному праву, включая базовый Договор по космосу 1967 года.
В МИД отметили, что Россия отдает приоритет недискриминационному использованию и исследованию космического пространства исключительно в мирных целях, а подтверждением тому служат продвигаемые Москвой при широкой поддержке государств-единомышленников инициативы в данной области.
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РоссияВВС СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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